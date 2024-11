Trump oznámil, že Haleyová a Pompeo nebudú v jeho administratíve

Washington 10. novembra (TASR) - Novozvolený prezident USA Donald Trump v sobotu oznámil, že bývalá americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová ani exminister zahraničných vecí Mike Pompeo nebudú súčasťou jeho novej administratívy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nepozvem bývalú veľvyslankyňu Nikki Haleyovú ani bývalého ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, aby sa pripojili k Trumpovej administratíve, ktorá sa v súčasnosti formuje," napísal víťaz amerických prezidentských volieb v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Haleyová (52) pôsobila počas predchádzajúcej Trumpovej vlády ako veľvyslankyňa pri OSN. Tento rok bola jeho súperkou v boji o nomináciu Republikánskej strany do prezidentských volieb, no v marci svoju kandidatúru stiahla po tom, čo utrpela v republikánskych primárkach porážku vo väčšine amerických štátov.



Pompeo bol počas Trumpovho prvého funkčného obdobia najskôr riaditeľom Ústrednej spravodajskej služby (CIA). V apríli 2018 prevzal funkciu ministra zahraničných vecí. Podľa amerických médií sa o ňom v súvislosti s novou administratívou hovorilo ako o potenciálnom kandidátovi na ministra obrany.



"Spolupráca s nimi sa mi veľmi páčila a vážim si ju a chcel by som im poďakovať za ich službu našej krajine," dodal Trump.



Novozvolený prezident začal skladať svoju novú administratívu po tom, ako v utorkových prezidentských voľbách zdolal kandidátku Demokratickej strany Kamalu Harrisovú. Trump v piatok oznámil, že za vedúcu kancelárie Bieleho domu si vybral manažérku svojej kampane Susan Wilesovú.