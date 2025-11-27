< sekcia Zahraničie
Trump oznámil, že Južná Afrika nebude pozvaná na summit G20 v Miami
Informovala o tom agentúra AP, ktorá dodala, že Trump týmto vyhlásením ďalej eskaluje svoju diplomatickú ofenzívu proti JAR.
Autor TASR
Washington 26. novembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump v stredu oznámil, že Juhoafrická republika (JAR) nedostane pozvánku na budúcoročný summit G20 na Floride. Avizoval tiež, že pre postoj JAR k zástupcom americkej vlády na tohtoročnom summite G20 v Johannesburgu „zastavé všetky platby a dotácie“ pre túto krajinu.
Informovala o tom agentúra AP, ktorá dodala, že Trump týmto vyhlásením ďalej eskaluje svoju diplomatickú ofenzívu proti JAR.
Spojené štáty minulý týždeň bojkotovali summit lídrov G20 v Johannesburgu. Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa následne odmietol odovzdať predsedníctvo v G20 ďalšej hostiteľskej krajine - Spojeným štátom. Tento krok vyvolal hnev Trumpa, ktorého administratíva kritizovala aj záverečné vyhlásenie G20 zamerané na riešenie klimatickej krízy a ďalších globálnych výziev.
V príspevku na sieti Truth Social Trump v stredu oznámil, že Južná Afrika na jeho pokyn „NEDOSTANE pozvánku na summit G20“ v Miami. „Južná Afrika ukázala svetu, že nie je krajinou hodnou členstva v čomkoľvek,“ deklaroval Trump a zopakoval svoje obvinenia z údajného prenasledovania bielych juhoafrických farmárov.
Juhoafrická vláda je terčom útokov amerického prezidenta od jeho návratu do Bieleho domu, a to najmä v súvislosti s údajnou „genocídou“ Afrikáncov, potomkov prvých európskych osadníkov. Vláda JAR tieto tvrdenia rozhodne popiera.
Hovorca úradu juhoafrického prezidenta na žiadosť AFP o komentár bezprostredne nereagoval.
Informovala o tom agentúra AP, ktorá dodala, že Trump týmto vyhlásením ďalej eskaluje svoju diplomatickú ofenzívu proti JAR.
Spojené štáty minulý týždeň bojkotovali summit lídrov G20 v Johannesburgu. Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa následne odmietol odovzdať predsedníctvo v G20 ďalšej hostiteľskej krajine - Spojeným štátom. Tento krok vyvolal hnev Trumpa, ktorého administratíva kritizovala aj záverečné vyhlásenie G20 zamerané na riešenie klimatickej krízy a ďalších globálnych výziev.
V príspevku na sieti Truth Social Trump v stredu oznámil, že Južná Afrika na jeho pokyn „NEDOSTANE pozvánku na summit G20“ v Miami. „Južná Afrika ukázala svetu, že nie je krajinou hodnou členstva v čomkoľvek,“ deklaroval Trump a zopakoval svoje obvinenia z údajného prenasledovania bielych juhoafrických farmárov.
Juhoafrická vláda je terčom útokov amerického prezidenta od jeho návratu do Bieleho domu, a to najmä v súvislosti s údajnou „genocídou“ Afrikáncov, potomkov prvých európskych osadníkov. Vláda JAR tieto tvrdenia rozhodne popiera.
Hovorca úradu juhoafrického prezidenta na žiadosť AFP o komentár bezprostredne nereagoval.