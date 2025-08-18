< sekcia Zahraničie
Trump oznámil, že po rokovaniach v Bielom dome zavolá Putinovi
Trump pred novinármi v Bielom dome vyhlásil, že ak sa schôdzka so Zelenským vydarí, očakáva následné trojstranné stretnutie s Putinom s cieľom ukončiť vojnu medzi Rusko a Ukrajinou.
Autor TASR
Washington 18. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že po rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami zatelefonuje šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi, s ktorým sa v piatok osobne stretol na Aljaške, aby hovorili o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trump pred novinármi v Bielom dome v pondelok vyhlásil, že ak sa schôdzka so Zelenským vydarí, očakáva následné trojstranné stretnutie s Putinom s cieľom ukončiť vojnu medzi Rusko a Ukrajinou. Zelenskyj povedal, že na takýto summit je pripravený. Putin sa jasnej odpovedi o trojstrannom summite dosiaľ zakaždým vyhol, napísal webový server stanice CNN.
„Možno budú trojstranné rokovania, možno nie – ak nebudú, boje budú pokračovať. Myslím si, že k nim dôjde, máme tak šancu, že (vojna na Ukrajine) skončí,“ povedal americký prezident s tým, že po rokovaniach v Bielom dome bude Putin čakať na jeho telefonát.
Šéfovia Bieleho domu a Kremľa sa stretli v piatok na Aljaške, pričom obaja vyjadrili s výsledkami schôdzky spokojnosť. Zdôraznili, že sa zhodli na viacerých bodoch, no konkrétny plán riešenia vojny na Ukrajine nepredstavili. Podľa medializovaných informácií je však Trump po aljašskom summite ochotný podporiť návrh Ruska, aby prevzalo plnú kontrolu nad ukrajinskou Luhanskou a Doneckou oblasťou a súčasne zastavilo bojové operácie v Chersonskej a Záporožskej oblasti.
Trump pred novinármi v Bielom dome v pondelok vyhlásil, že ak sa schôdzka so Zelenským vydarí, očakáva následné trojstranné stretnutie s Putinom s cieľom ukončiť vojnu medzi Rusko a Ukrajinou. Zelenskyj povedal, že na takýto summit je pripravený. Putin sa jasnej odpovedi o trojstrannom summite dosiaľ zakaždým vyhol, napísal webový server stanice CNN.
„Možno budú trojstranné rokovania, možno nie – ak nebudú, boje budú pokračovať. Myslím si, že k nim dôjde, máme tak šancu, že (vojna na Ukrajine) skončí,“ povedal americký prezident s tým, že po rokovaniach v Bielom dome bude Putin čakať na jeho telefonát.
Šéfovia Bieleho domu a Kremľa sa stretli v piatok na Aljaške, pričom obaja vyjadrili s výsledkami schôdzky spokojnosť. Zdôraznili, že sa zhodli na viacerých bodoch, no konkrétny plán riešenia vojny na Ukrajine nepredstavili. Podľa medializovaných informácií je však Trump po aljašskom summite ochotný podporiť návrh Ruska, aby prevzalo plnú kontrolu nad ukrajinskou Luhanskou a Doneckou oblasťou a súčasne zastavilo bojové operácie v Chersonskej a Záporožskej oblasti.