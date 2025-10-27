Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump oznámil, že podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou

Americký prezident Donald Trump gestikuluje po prílete na letisku v Tokiu v pondelok 27. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Trump (79) sa v januári stal najstarším inaugurovaným prezidentom Spojených štátov amerických a v súčasnosti je druhým najstarším človekom, ktorý tento úrad v histórii zastával.

Autor TASR
Tokio 27. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Bolo to perfektné,“ povedal americký prezident reportérom na palube špeciálu Air Force One na ceste do japonského Tokia. Začiatkom októbra Trumpov lekár uviedol, že je šéf Bieleho domu po zdravotnej prehliadke „výnimočné zdravý“.

