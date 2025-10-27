< sekcia Zahraničie
Trump oznámil, že podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou
Autor TASR
Tokio 27. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Trump (79) sa v januári stal najstarším inaugurovaným prezidentom Spojených štátov amerických a v súčasnosti je druhým najstarším človekom, ktorý tento úrad v histórii zastával. Prvenstvo patrí niekdajšiemu prezidentovi Joeovi Bidenovi.
Trump (79) sa v januári stal najstarším inaugurovaným prezidentom Spojených štátov amerických a v súčasnosti je druhým najstarším človekom, ktorý tento úrad v histórii zastával. Prvenstvo patrí niekdajšiemu prezidentovi Joeovi Bidenovi.