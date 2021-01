Trump oznámil, že sa nezúčastní na Bidenovej inaugurácii

Washington 8. januára (TASR) - Dosluhujúci americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že sa 20. januára nezúčastní na inaugurácii novozvoleného prezidenta Joea Bidena, informovala v agentúra AP.



"Pre všetkých, ktorí sa na to pýtajú; nechystám sa ísť na inauguráciu 20. januára," napísal Trump v piatok na Twitteri.



Demokrat Biden porazil republikánskeho kandidáta Trumpa v prezidentských voľbách, ktoré sa konali 3. novembra 2020. Americký Kongres Bidenovo víťazstvo definitívne potvrdil v stredu. Trump dlhodobo odmietal prijať porážku a snažil sa podnikať kroky s cieľom zmeniť výsledky volieb.



Priaznivci Trumpa v stredu násilím vnikli do sídla amerického Kongresu v hlavnom meste Washington. Kongres mal v tom čase oficiálne potvrdiť víťazstvo Bidena v prezidentských voľbách. Zasadnutie prerušili a kongresmanov i novinárov evakuovali. O život prišlo viacero ľudí.



Úradujúci minister obrany Christopher Miller vo štvrtok podpísal príkazy, ktorými na 30 dní aktivoval Národnú gardu zo štátov Virgínia, Pensylvánia, New York, New Jersey, Delaware a Maryland.



Predstaviteľ ministerstva povedal, že cieľom je, aby členovia gardy pomáhali zaisťovať bezpečnosť amerického Kapitolu a okolia aj počas inaugurácie novozvoleného prezidenta Joea Bidena 20. januára.