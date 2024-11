Trump oznámil, že Tom Homan bude slúžiť ako hraničný komisár

New York 11. novembra (TASR) - Novozvolený prezident Donald Trump oznámil, že Tom Homan, bývalý riaditeľ Úradu pre imigráciu a clá (ICE), bude v jeho budúcej administratíve zastávať funkciu "hraničného cára". TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AP.



"S potešením oznamujem, že bývalý riaditeľ ICE a stálica v oblasti kontroly hraníc Tom Homan sa pridá k Trumpovej administratíve a bude mať na starosti hranice našej krajiny," napísal Trump v nedeľu neskoro večer na svojej sociálnej platforme Truth Social.



Všeobecne sa očakávalo, že Homan nastúpi do druhej Trumpovej administratívy na pozíciu súvisiacu s hranicami.



Okrem dohľadu nad južnými a severnými hranicami a "námornou a leteckou bezpečnosťou" Trump povedal, že Homan "bude mať na starosti všetky deportácie nelegálnych cudzincov späť do krajiny ich pôvodu", čo je hlavná časť programu novozvoleného prezidenta.



Trump podľa svojich slov "nepochybuje", že Homan "odvedie fantastickú a dlho očakávanú prácu".



Trump podľa stanice CNN v nedeľu ponúkol miesto veľvyslankyne Spojených štátov pri OSN republikánskej členke Snemovne reprezentantov Elise Stefanikovej.