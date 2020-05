Trump oznámil, že USA vyvinú rýchlejšiu raketu, než majú Rusko a Čína

Washington 16. mája (TASR) - Prezident USA Donald Trump v piatok vyhlásil, že dal povolenie na vývoj novej nadzvukovej rakety, ktorá bude rýchlejšia než čokoľvek, čo vlastnia Rusko a Čína. Je to ďalší znak, že sa obnovili preteky v zbrojení, napísala tlačová agentúra DPA.



"Bude to superšpičková raketa. A ako som sa minulú noc dozvedel, bude 17-krát rýchlejšia než tie, čo majú teraz oni," povedal Trump v Oválnej pracovni Bieleho domu, keď odhaľoval zástavu novej vesmírnej sily, najnovšej zložky Ozbrojených síl USA.



Rusko len pred niekoľkými mesiacmi oznámilo, že vyvinulo raketu schopnú niesť jadrovú nálož, ktorá sa pohybuje vyše 20-násobkom rýchlosti zvuku. Prezident Vladimir Putin povedal, že hypersonická raketa Avangard bola úspešne otestovaná v decembri.



Čína takisto pracuje na nadzvukových raketách, aj keď nie takých rýchlych, ako ruský projekt, ale stále rýchlejších než akýkoľvek arzenál Spojených štátov.



Analytici americkej obrany vyjadrili obavy, že ruské rakety sa dokážu vyhnúť existujúcim systémom protivzdušnej a protiraketovej obrany tak, že ich nezaznamenajú. Predstavitelia USA preto dali vyniesť do vesmíru viac senzorov, aby rýchlejšie spozorovali blížiaci sa útok.