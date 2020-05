Trump oznámil, že užíva antimalarikum hydroxychlorochín

Washington 19. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že preventívne užíva liek na maláriu hydroxychlorochín, ktorý má v prípade nákazy novým druhom koronavírusu zmierniť príznaky ochorenia.



U tohto liečiva sa však dosiaľ nepreukázala jeho účinnosť proti infekčnej chorobe COVID-19, informuje tlačová agentúra AP.



Trump novinárom povedal, že hydroxychlorochín užíva denne už "približne týždeň a pol", pričom ako podporu užíva tiež zinok.



Trump presadzuje toto antimalarikum ako potenciálny liek proti COVID-19 už niekoľko týždňov, a to napriek varovným radám od mnohých popredných zdravotníckych profesionálov z jeho administratívy. Tento liek u niektorých pacientov spôsobuje závažné vedľajšie účinky.



Trump uviedol, že hydroxychlorochín mu neodporučil jeho lekár, ale prezident si ho vyžiadal od lekára Bieleho domu. "Začal som ho brať, pretože si myslím, že je dobrý. Počul som o ňom mnoho dobrých príbehov," vyhlásil.



Trump zdôraznil, že bol negatívne testovaný na koronavírus a nemá žiadne príznaky ochorenia.



Šéf Bieleho domu často bagatelizuje riziká choroby COVID-19; naposledy minulý týždeň, keď uviedol, že ochorenie ohrozuje iba malý počet ľudí, napísala tlačová agentúra AFP.



Trump dokonca odmieta nosiť tvárové rúško - a to napriek odporúčaniam odborníkov a skutočnosti, že väčšina členov jeho administratívy sa na verejnosti chráni takýmto spôsobom.



Spojené štáty evidujú už takmer 90.000 úmrtí na COVID-19. Ukazujú to údaje, ktoré v nedeľu večer miestneho času zverejnila americká Univerzita Johnsa Hopkinsa.



USA sú krajinou, ktorú pandémia koronavírusovej choroby COVID-19 zasiahla najťažšie, pokiaľ ide o počet úmrtí i počet potvrdených prípadov infekcie. V sobotu večer tam hlásili 1680 obetí za uplynulých 24 hodín.