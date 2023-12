Trump oznámil, že v pondelok nebude vypovedať pred súdom v New Yorku

Washington 11. decembra (TASR) - Bývalý prezident USA Donald Trump v nedeľu uviedol, že v pondelok nebude vypovedať pred súdom v New Yorku v procese, v ktorom spolu s ďalšími osobami čelí obvineniam, že nadhodnotil majetok svojej rodinnej firmy, aby získal lepšie podmienky na pôžičky a poistné krytie. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a AFP.



Trump v príspevku na sociálnej sieti svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v tomto procese už pred súdom vypovedal a "nemá viac čo povedať okrem toho, že ide o úplný zásah do volieb".



Exprezident sa počas novembrovej výpovede pred súdom v New Yorku často vyhýbal priamym odpovediam a väčšinu času sa sťažoval na nespravodlivé zaobchádzanie, pripomína Reuters.



Trump a jeho dvaja najstarší synovia, Donald Jr. a Eric, ako aj ďalší riadiaci pracovníci spoločnosti Trump Organization sú obvinení z toho, že nadhodnocovali hodnotu majetku rodinnej firmy o miliardy dolárov.



Bývalému americkému prezidentovi ani jeho synom nehrozí v prípade uznania viny väzenie. Čelia však pokute 250 miliónov dolárov a odvolaniu z manažmentu rodinnej firmy v New Yorku.



Tento súdny proces je jedným z niekoľkých, ktorým Trump čelí v čase ďalšej kandidatúry na prezidenta Spojených štátov. Aj napriek tomu je však podľa prieskumov favoritom na zisk nominácie Republikánskej strany pre budúcoročné prezidentské voľby.