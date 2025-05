Trump oznámil, že zruší všetky sankcie USA uvalené na Sýriu

Rijád 13. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že zruší všetky sankcie USA uvalené na Sýriu, aby dal krajine pod novým vedením „šancu na úspech“. Povedal to počas návštevy Saudskej Arábie, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



„Majú novú vládu, ktorá, dúfajme, bude úspešná,“ povedal Trump za potlesku na investičnom fóre. “Prajem Sýrii veľa šťastia. Ukážte nám niečo výnimočné,“ dodal.



Spojené štáty zaviedli sankcie na Sýriu, keď v nej vládol prezident Bašár Asad, ktorého vlani v decembri zvrhli islamistickí povstalci. Trump pripustil, že sankcie boli pre túto blízkovýchodnú krajinu „brutálne a ochromujúce“, no v tom čase plnili dôležitú funkciu.



„Teraz však nadišiel čas, aby zažiarili... Všetky sankcie zrušíme,“ vyhlásil americký prezident v Rijáde, kde sa v stredu podľa zdrojov serveru Axios stretne so sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom. Ten stále figuruje na zozname teroristov USA pre svoje niekdajšie väzby na al-Káidu a Islamský štát.



Trump ešte pred odletom do Saudskej Arábie v pondelok uviedol, že rokuje s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a ďalšími lídrami o možnosti zrušenia sankcií voči Sýrii.