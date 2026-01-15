< sekcia Zahraničie
Trump: Pahlaví sa zdá byť príjemný, neviem, či by ho Irán prijal
Podľa Trumpa existuje možnosť, že by v Iráne došlo k pádu vlády v dôsledku rozsiahlych protestov, ktoré tam vypukli 28. decembra 2025.
Autor TASR
Washington 15. januára (TASR) - Prezident USA Donald Trump v stredu vyjadril pochybnosti, či by syn posledného iránskeho cisára Rezá Pahlaví dokázal v Iráne získať dostatočnú podporu na prevzatie moci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Zdá sa byť veľmi príjemný, ale neviem, ako by obstál vo vlastnej krajine,“ povedal Trump v rozhovore pre Reuters. „Neviem, či by ho jeho krajina prijala ako lídra...Ak by ho prijala, nemal by som s tým problém,“ pokračoval Trump. „A v skutočnosti ešte nie sme v štádiu, keď by to bolo aktuálne,“ konštatoval.
Podľa Trumpa existuje možnosť, že by v Iráne došlo k pádu vlády v dôsledku rozsiahlych protestov, ktoré tam vypukli 28. decembra 2025. Poznamenal, že každý režim môže padnúť. „Či (režim) padne, alebo nie, bude to zaujímavé obdobie,“ dodal Trump.
Pahlaví minulý týždeň v piatok Trumpa vyzval, aby zasiahol a pomohol Iráncom počas prebiehajúcich protestov. Trump v utorok na Iráncov apeloval, aby pokračovali v protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Ubezpečil ich, že „pomoc je na ceste“.
V stredu Trump uviedol, že jeho vláda bola informovaná, že „zabíjanie a popravy v Iráne sa skončili“. Vyjadril sa tak po tom, čo nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) oznámila, že počas demonštrácií v Iráne bezpečnostné zložky zabili najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali.
Syn posledného iránskeho cisára Pahlaví, ktorý žije v USA, demonštrantov v Iráne opakovane vyzval, aby pokračovali v protestoch. V rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že „pri prvej príležitosti“ je pripravený vrátiť sa do Iránu, aby viedol obdobie prechodu.
