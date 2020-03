Trump: Pandémia koronavírusu by sa mala v USA skončiť do júla

Washington 16. marca (TASR) - Prezident USA Donald Trump v pondelok vyhlásil, že pandémia nového koronavírusu, ktorá usmrtila tisíce ľudí a zastavila život v krajinách po celom svete, by sa mala v Spojených štátoch skončiť do júla. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Takže podľa mňa, ak odvedieme dobrú prácu... ľudia hovoria o júli, auguste alebo podobne," povedal Trump novinárom v Bielom dome, keď sa ho pýtali, ako dlho môže pandémia koronavírusu trvať a kedy môže odznieť.



"Takže zrejme práve v tom období sa podľa mňa vytratí," dodal Trump.



Americký prezident povedal, že USA "pravdepodobne" smerujú z dôvodu šírenia koronavírusu do recesie.



Dodal, že žiada Američanov, aby obmedzili zhromažďovanie vonku aj vo vnútri na skupiny menšie než desať ľudí.