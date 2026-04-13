Trump: Pápež Lev je katastrofálny v oblasti zahraničnej politiky
Autor TASR
Washington 13. apríla (TASR) - Prezident USA Donald Trump v nedeľu na sociálnych sieťach kritizoval pápeža Leva XIV. a vyhlásil, že prvý americký pontifex je priveľmi „liberálny“ a „nerobí si dobre svoju prácu“. Došlo k tomu po tom, čo najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v sobotu vyzval na mier na Blízkom východe, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
„Pápež Lev je slabý pri (otázkach) zločinu a katastrofálny v oblasti zahraničnej politiky,“ napísal šéf Bieleho domu na sociálnych sieťach. „Nemyslím si, že odvádza veľmi dobrú prácu,“ povedal Trump a zdôraznil, že „nepatrí k fanúšikom pápeža Leva“.
Trumpove vyjadrenia prišli po tom, čo Lev cez víkend odsúdil „ilúziu všemocnosti“, ktorá podľa neho poháňa vojnu USA a Izraela proti Iránu, a vyzval politických lídrov, aby prestali bojovať začali rokovať o mieri. Lev viedol modlitbu v Bazilike svätého Petra v ten istý deň, keď Spojené štáty a Irán rokovali v Pakistane, no nepodarilo sa im dosiahnuť dohodu. Pápež vo svojej modlitbe nespomenul USA ani Trumpa, no zdalo sa, že jeho tón a posolstvo patrili prezidentovi a americkým predstaviteľom, ktorí sa chválili vojenskou prevahou USA, píše AP.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu takisto vyhlásil, že mu nezáleží na tom, či sa Irán vráti k rokovaciemu stolu so Spojenými štátmi. „Nezáleží mi na tom, či sa vrátia alebo nie. Ak tak neurobia, nevadí mi to,“ povedal Trump novinárom na Andrewsovej spojenej základni v štáte Maryland.
