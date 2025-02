Trump: Plán USA prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy sa všetkým páči

Washington 5. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že jeho návrh, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad vojnou zničeným Pásmom Gazy a Palestínčania sa odtiaľ vysťahovali do zahraničia, sa "všetkým ohromne páči". S týmto vyhlásením prišiel Trump napriek tomu, že Palestínčania, lídri krajín Blízkeho východu aj ďalšie vlády vo svete jeho návrh jednoznačne odmietli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Trump svoj návrh o prevzatí kontroly nad Pásmom Gazy vyslovil v noci na stredu na tlačovej konferencii po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome. Americký prezident, ktorý len nedávno navrhol, aby Jordánsko a Egypt prijali Palestínčanov a "vypratali" tak vojnou zničené Pásmo Gazy, povedal, že USA zabezpečia obnovu palestínskej enklávy, pričom Palestínčania by sa mali odtiaľ vysťahovať do zahraničia, kde budú mať pokoj.



Trump však odmietol, že by USA obnovu Gazy platili. "Jeho administratíva bude spolupracovať s našimi partnermi v regióne na obnove tohto regiónu," povedala hovorkyňa bieleho domu Karoline Leavittová. Dodala, že Trump v rámci svojho plánu neplánuje vyslať do Gazy americké jednotky, ale ani to nevylučuje.



Návrh amerického prezidenta vzbudil odpor nielen u samotných Palestínčanov, ale aj u lídrov krajín po celom svete. Palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré viac ako 15 mesiacov viedlo s Izraelom vojnu v Pásme Gazy, tento nápad označilo za absurdný a nebezpečný.



Trump v stredu svoj návrh obhajoval s tým, že sa všetkým páči a že "možno niečo urobíme neskôr", informuje stanica Sky News. Za Trumpov návrh sa postavil aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý povedal, že Trumpov návrh nebol myslený nepriateľsky. "Bol mienený ako veľmi veľkorysý krok - ponuka na obnovu a na zodpovednosť za obnovu," povedal šéf americkej diplomacie. Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson podľa BBC povedal, že prezidentov návrh mnohí prijali s prekvapením, avšak myslí si, že "ľudia na celom svete ho privítali".



Vyjadrenie Trumpa napríklad uvítal krajne pravicový bývalý minister národnej bezpečnosti Izraela Itamar Ben Gvir, ktorý na sociálnej sieti X napísal, že "povzbudzovanie" Palestínčanov k migrácii z enklávy je jedinou správnou stratégiou na skončenie konfliktu v Pásme Gazy. Izraelského premiéra vyzval, aby si túto politiku okamžite osvojil, píše agentúra Reuters.



Izraelský krajne pravicový minister financií Bezalel Smotrič je podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI) proti premiestneniu obyvateľov Pásma Gazy do Jordánska alebo Egypta. Nazdáva sa totiž, že Palestínčania by mali byť posielaní do krajín, ktoré nemajú spoločnú hranicu s Izraelom.