Trump plánuje čoskoro hovoriť so Zelenským o dohode o nerastoch

Washington 8. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že v najbližšej dobe bude hovoriť so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Jeho vyjadrenia nasledovali po tom, čo poslanci v Kyjeve vo štvrtok jednomyseľne hlasovali za ratifikáciu dohody o nerastných surovinách so Spojenými štátmi. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



„Práve sme uzavreli dohodu o vzácnych nerastných surovinách s Ukrajinou. Tá bola plne ratifikovaná a schválená ich zákonodarnými orgánmi, a preto to oceňujeme a o chvíľu, o niečo neskôr, budem hovoriť s prezidentom,“ povedal Trump v Bielom dome počas oznámenia novej obchodnej dohody s Britániou.



Ukrajinský prezident Zelenskyj označil túto dohodu za „novú kapitolu“ vo väzbách medzi Washingtonom a Kyjevom. „Práve teraz slúži ako silný základ pre bezpečnostnú spoluprácu... Táto dohoda otvára novú kapitolu vo vzťahoch medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi,“ uviedol Zelenskyj na platforme X.



Dohoda s Ukrajinou udeľuje Spojeným štátom výhodný prístup k ukrajinským nerastným surovinám a otvára cestu k možnej novej vojenskej pomoci pre Kyjev zo stany Washingtonu, hoci podľa agentúry Reuters neobsahuje jasné bezpečnostné záruky.



Za jej ratifikáciu podľa jedného z ukrajinských poslancov hlasovalo všetkých 338 zákonodarcov, pričom na schválenie bolo potrebných 226 hlasov.



Podľa AFP nie je jasné, ako skoro sa podarí uviesť do praxe akékoľvek konkrétne prínosy z tejto dohody.