Trump plánuje navštíviť požiarmi zničenú južnú Kaliforniu

Los Angeles 19. januára (TASR) - Zvolený americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že koncom budúceho týždňa plánuje navštíviť južnú Kaliforniu. V oblasti od 8. januára bojujú záchranné zložky s ničivými požiarmi a predpoveď počasia na ďalší týždeň nie je priaznivá. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a AFP a webu televízie NBC News.



"Pravdepodobne (tam) pôjdem koncom týždňa," uviedol Trump v telefonickom rozhovore s NBC News. "Chcel som ísť už včera, ale povedal som si, že bude lepšie, keď pôjdem ako prezident. Myslím si, že to bude o niečo vhodnejšie," dodal.



Kalifornský guvernér Gavin Newsom minulý týždeň pozval Trumpa na návštevu postihnutého regiónu a vyhlásil, že ľudia by nemali "politizovať ľudskú tragédiu alebo šíriť dezinformácie". Toto vyjadrenie prišlo po tom, ako Trump žiadal jeho odstúpenie z funkcie pre údajný nedostatok vody na hasenie požiarov spôsobený Newsomovou politikou. Podľa guvernéra boli tieto obvinenia neopodstatnené.



Poveternostné podmienky v zasiahnutom okolí mesta Los Angeles sa počas víkendu zlepšili, no silnejší vietor meteorológovia očakávajú už v pondelok. Podľa nich je tiež v priebehu budúceho týždňa "prakticky nulová šanca na dážď".



V súčasnosti v Kalifornii prebieha rozsiahle logistické úsilie na uhasenie požiarov, zabránenie ich ďalšiemu šíreniu a obnovenie normálneho života pre postihnutých obyvateľov v oblasti. Ničivé požiare si doposiaľ vyžiadali najmenej 27 obetí a desaťtisíce osôb sa museli evakuovať.



Príčiny požiarov miestne úrady stále vyšetrujú. Podľa odborníkov ich šírenie mohlo byť následkom dvoch rokov výdatných dažďov a rýchleho rastu vegetácie, po ktorom nasledovalo takmer rekordné sucho. Vegetácia sa tak stala pre požiare palivom a so silným vetrom Santa Ana sa rýchlo šírili po okolí Los Angeles.



Trumpova inaugurácia sa uskutoční v pondelok 20. januára.