Trump plánuje telefonovať s lídrami Thajska a Kambodže
Chce od nich pozastavenie pohraničných bojov, ktoré sa obnovili v posledných dňoch.
Autor TASR
Washington 11. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vo štvrtok plánuje telefonovať s lídrami Thajska a Kambodže. Chce od nich pozastavenie pohraničných bojov, ktoré sa obnovili v posledných dňoch, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Myslím, že mám naplánované hovoriť s nimi zajtra. Bojujú už dlho,“ povedal Trump v stredu novinárom v Bielom dome. Deň predtým vyhlásil, že bude s lídrami Thajska a Kambodže telefonovať v nadväznosti na porušovanie prímeria, ktoré podľa vlastných slov sám sprostredkoval.
„Zistil som, že to boli dvaja skvelí lídri, dvaja skvelí ľudia a už som to raz urovnal. Myslím si, že ich dokážem prinútiť prestať bojovať,“ dodal americký prezident.
Thajsko minulý mesiac pozastavilo platnosť dohody o ukončení nepriateľských operácií sprostredkovanej Trumpom. Ako dôvod uviedlo výbuch pozemnej míny na hranici, pri ktorej utrpelo zranenia niekoľko vojakov.
Dohoda o prímerí zastavila päťdňové boje medzi Thajskom a Kambodžou z leta, pri ktorých zahynulo 43 osôb a približne 300.000 ľudí na oboch stranách hranice bolo vysídlených. Odvtedy predstavitelia oboch krajín hlásia sporadické potýčky.
Konflikt vyvolal dlhodobý spor o hranice vytýčené počas francúzskej koloniálnej nadvlády. Najznámejší prípad je v okolí hinduistického chrámu Preah Vihear, kde si územie asi 4,6 štvorcového kilometra nárokujú obidve krajiny, hoci Medzinárodný súdny dvor (ICJ) ho v roku 2013 opätovne priznal Kambodži.
