Trump plánuje udeliť milosť bývalému poradcovi Michaelovi Flynnovi

Washington 25. novembra (TASR) - Dosluhujúci americký prezident Donald Trump plánuje omilostiť svojho bývalého poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna, ktorý sa v roku 2017 priznal, že klamal Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) v súvislosti so svojimi kontaktmi s ruskými predstaviteľmi. Informovala o tom v noci na stredu agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.



Internetový spravodajský portál Axios i denník The New York Times citovali anonymné zdroje, podľa ktorých Trump hodlá Flynna zahrnúť medzi osoby, ktorým udelí milosť v posledných dňoch svojho prezidentského mandátu.



Flynnove tajné rokovania s ruským veľvyslancom vo Washingtone v decembri 2016, ešte pred Trumpovou inauguráciou, boli základom zdĺhavého vyšetrovania, ktoré viedol špeciálny prokurátor Robert Mueller. Vzťahovali sa na zasahovanie Moskvy do amerických prezidentských volieb v tom istom roku. Trump odvolal Flynna len 22 dní po tom, ako sa ujal funkcie v jeho administratíve.



Prezident však vždy tvrdil, že predmetné vyšetrovanie je politickým "honom na čarodejnice" a Flynn - bývalý armádny generál a šéf Obrannej spravodajskej agentúry (DIA) - je "dobrým človekom".



Ministerstvo spravodlivosti v máji tohto roku veľmi nezvyčajne ukončilo Flynnov prípad s tým, že jeho údajné klamanie vyšetrovateľom FBI nebolo závažné, čím rezort prihral Trumpovi dôležité politické víťazstvo, analyzuje AFP. Federálny sudca požaduje ďalšie preskúmanie prípadu, ale udelenie prezidentskej milosti by zabránilo akémukoľvek ďalšiemu postupu na súdoch.



Ďalšou osobou, o ktorej omilostení Trump podľa svojho skoršieho vyjadrenia uvažuje, je bývalý spolupracovník Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) Edward Snowden. Ten sa ako whistleblower, ktorý prezradil detaily o rozsiahlom tajnom systéme globálneho sledovania americkou vládou, od roku 2013 ukrýva pred stíhaním v Rusku.