Pondelok 11. máj 2026Meniny má Blažena
Trump plánuje v Pekingu vyvinúť tlak na Si Ťin-pchinga

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 11. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje počas nadchádzajúcej návštevy Pekingu vyvinúť tlak na čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v súvislosti s Iránom, uviedol v nedeľu vysokopostavený predstaviteľ americkej administratívy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Počas návštevy, ktorá sa uskutoční od stredy do piatka, budú témami rokovaní aj obchod, clá a umelá inteligencia. Trump má podľa Bieleho domu navštíviť aj ikonický pekinský Chrám nebies.

Podľa predstaviteľa americkej vlády Trump viackrát upozornil na príjmy, ktoré Irán a Rusko získavajú z predaja ropy do Číny, ako aj na predaj tovarov s dvojitým civilno-vojenským využitím. „Očakávam, že táto diskusia bude pokračovať,“ dodal. Na rokovaniach sa pravdepodobne objavia aj nedávne americké sankcie voči Číne súvisiace s vojnou s Iránom.

Trump pricestuje do Pekingu v stredu večer. Návštevu pôvodne odložil v marci pre pokračujúci konflikt s Iránom, uviedla zástupkyňa hovorkyne Bieleho domu Anna Kellyová.

Vo štvrtok dopoludnia je naplánovaný uvítací ceremoniál a bilaterálne rokovanie s čínskym prezidentom, popoludní návšteva Chrámu nebies a večer štátny banket.

V piatok budú Trump a Si pokračovať v rokovaniach pri pracovnom obede a čaji, po ktorých sa americký prezident vráti do Washingtonu.

Kellyová uviedla, že cieľom návštevy je „vyvážiť vzťahy s Čínou a uprednostniť reciprocitu a férovosť s cieľom obnoviť ekonomickú nezávislosť Spojených štátov“.

„Pôjde o návštevu s obrovským symbolickým významom,“ povedala Kellyová. „Prezident Trump však nikdy necestuje iba kvôli symbolike. Američania môžu očakávať, že prezident pre našu krajinu vyrokuje ďalšie výhodné dohody.“

Spojené štáty a Čína budú zároveň rokovať o možnom predĺžení ročného obchodného prímeria, na ktorom sa obaja lídri dohodli vlani v októbri. Napätie však pretrváva pre rozsiahle clá zavedené administratívou Donalda Trumpa.
