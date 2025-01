Trump plánuje vytvorenie federálneho úradu na výber príjmov z ciel

Washington 14. januára (TASR) - Zvolený prezident USA Donald Trump v utorok oznámil, že po nástupe do Bieleho domu vytvorí nový federálny úrad s názvom Externá daňová služba (External Revenue Service), ktorý bude vyberať "clá, poplatky a všetky príjmy" zo zahraničných zdrojov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump vyhlásil, že nové oddelenie založí 20. januára, v deň jeho inaugurácie na druhé funkčné obdobie. "Prostredníctvom mäkkých a žalostne slabých obchodných dohôd americké hospodárstvo prinieslo svetu rast a prosperitu, pričom sme sami seba zdanili. Je čas, aby sa to zmenilo," uviedol republikán v príspevku na sociálnej sieti Truth Social, ktorú vlastní. "Začneme spoplatňovať tých, ktorí na nás vďaka obchodu zarábajú, a oni začnú konečne platiť svoj spravodlivý podiel," dodal Trump.



Trump sa zaviazal, že zavedie veľké clá pre troch najväčších obchodných partnerov Spojených štátov - Kanadu, Mexiko a Čínu - vrátane 25-percentného cla na dovoz z Kanady a Mexika, pokiaľ nezačnú tvrdšie bojovať proti pašovaniu drog, najmä fentanylu, a migrantom, ktorí nelegálne prekračujú hranicu s USA. Prisľúbil takisto zaviesť clá vo výške 10 % na globálny dovoz do Spojených štátov spolu so 60-percentným clom na čínsky tovar.



Trumpov prechodový tím na žiadosť o poskytnutie bližších údajov o fungovaní novej agentúry bezprostredne nereagoval. Jej názov je slovnou hračkou odkazujúcou na Federálnu daňovú službu (Internal Revenue Service, IRS), úrad spadajúci pod americké ministerstvo financií, ktorý zodpovedá za správu a výber daní v USA.