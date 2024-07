Trump plány po atentáte nemení, odcestuje na zjazd republikánov

Washington 14. júla (TASR) – Bývalý americký prezident Donald Trump oznámil, že odcestuje v nedeľu podľa plánu do mesta Milwaukee na nominačný zjazd Republikánskej strany, hoci len deň predtým prežil atentát. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Trump na sociálnej sieti uviedol, že vzhľadom na útok na svojom sobotňajšom predvolebnom mítingu v Pensylvánii zvažoval, že odchod do štátu Wisconsin posunie o dva dni. Napokon sa však rozhodol, že program meniť nebude.



"Nemôžem dovoliť, aby si 'strelec' alebo potenciálny vrah vynútil zmenu časového plánu alebo čokoľvek iné," napísal Trump s tým, že do Milwaukee odíde ešte v nedeľu popoludní miestneho času.



V sobotu počas prejavu Trumpa na predvolebnom mítingu spustil útočník streľbu a 78-ročnému politikovi spôsobil zranenie ucha. Útočníkom bol podľa federálnej polície FBI 20-ročný muž z Pensylvánie, ktorého zastrelili príslušníci tajnej služby chrániacej exprezidenta. O život pri útoku prišiel 50-ročný muž a ďalší dvaja účastníci podujatia utrpeli vážne zranenia.



Republikáni na zjazde v Milwaukee, ktorý sa začne v pondelok, potvrdia počas budúceho týždňa Trumpa ako svojho nominanta v prezidentských voľbách. Tie sa uskutočnia 5. novembra a Trump v nich bude vyzývateľom súčasného prezidenta Joea Bidena z Demokratickej strany. Biden útok na svojho súpera dôrazne odsúdil.