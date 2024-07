Trump: Teraz som už mal byť mŕtvy, zachránilo ma šťastie alebo Boh

Washington 15. júla (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump po sobotňajšom atentáte vyhlásil v rozhovore pre bulvárny denník New York Post, že nechýbalo veľa a bol by mŕtvy. Svoje pocity opísal ako "vymykajúce sa skutočnosti". Podľa neho prežil iba vďaka šťastiu alebo Bohu. TASR o tom informuje podľa správy stanice BBC.



"Teraz som tu už nemal byť. Mal som byť mŕtvy," povedal Trump počas letu do Milwaukee, kde sa v pondelok začne štvordňový nominačný snem Republikánskej strany.



Pokus o vraždu Trumpa sa odohral počas sobotňajšieho predvolebného zhromaždenia v meste Butler v štáte Pensylvánia. Na exprezidenta USA vystrelil poloautomatickou puškou 20-ročný T. H. Crooks. Trumpovi prestrelil hornú časť pravého ucha, jedného účastníka podujatia zabil a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Útočníka následne zastrelila tajná služba.



Trump denníku povedal, že keby nebol počas prejavu mierne pootočil hlavu doprava, aby sa pozrel na graf o nelegálnych prisťahovalcoch, bol by mŕtvy. Takto mu strela iba odtrhla časť ucha.



"Vďaka šťastiu alebo Bohu - mnohí ľudia hovoria, že vďaka Bohu - som stále tu," uviedol. Zároveň ocenil agentov tajnej služby, že strelca následne dokázali zneškodniť.



"Lekár v nemocnici povedal, že niečo také ešte nevidel, nazval to zázrakom," povedal Trump v rozhovore. Pravé ucho mal prekryté bielym obväzom. Jeho tím trval na tom, aby sa počas rozhovoru nefotilo.



Titulné stránky tlače po celom svete aj sociálne siete v uplynulých dňoch obehla fotografia z pensylvánskeho zhromaždenia, ktorú zhotovil fotoreportér agentúry AP Evan Vucci. Trump, obklopený ochrankou, ktorá sa ho po streľbe snažila dostať preč z pódia, je na snímke zachytený so vzdorovito zdvihnutou päsťou.



"Mnohí ľudia hovoria, že je to najikonickejšia fotografia, akú kedy videli. Majú pravdu - a to som ani nezomrel. Zvyčajne musíte zomrieť, aby ste mali ikonickú fotografiu," dodal Trump.



Tvrdí, že po atentáte prepísal svoj prejav, ktorý plánoval predniesť na zjazde republikánov v Milwaukee, kde by ho podľa očakávaní mali potvrdiť za kandidáta strany do novembrových prezidentských volieb.



Pôvodne si podľa svojich slov pripravil mimoriadne tvrdú kritiku "hroznej" administratívy súčasného prezidenta Joea Bidena, túto verziu však zrušil v prospech takej, ktorá podľa neho "zjednotí krajinu". Podľa vlastných slov však pochybuje, či sa mu zjednotenie podarí. "Ľudia v Spojených štátov sú veľmi rozdelení," skonštatoval.