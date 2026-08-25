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Trump po smrti Dolly Parton nariadil spustenie amerických vlajok
Úmrtie Partonovej na jej Instagrame oznámil vo videu jej synovec Brian Seaver. Príčinu smrti svojej tety neuviedol.
Autor TASR
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Washington 25. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok v reakcii na úmrtie Dolly Partonovej uviedol, že bola jednou z najlepších country speváčok všetkých čias. Na jej počet nariadil na jeden týždeň spustiť americké vlajky v Spojených štátov, píše TASR.
„Je to skutočná strata pre milióny ľudí. Nikdy nikto nebol ako ona a nikdy nebude. Na jej počesť spúšťam americkú vlajku naprieč Spojenými štátmi na jeden týždeň počnúc dnešným večerom o 18.00 h (00.00 h SELČ, pozn. TASR). Odpočívaj v pokoji, Dolly!“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
Úmrtie Partonovej na jej Instagrame oznámil vo videu jej synovec Brian Seaver. Príčinu smrti svojej tety neuviedol, speváčka však v máji 2026 nečakane oznámila, že ruší svoj koncert v Las Vegas kvôli dlhoročnej liečbe na obličkové kamene.
Partonová za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Stojí za ikonickými hitmi ako „Coat of Many Colors“, „9 to 5“, „Jolene“ či „I Will Always Love You“.
„Je to skutočná strata pre milióny ľudí. Nikdy nikto nebol ako ona a nikdy nebude. Na jej počesť spúšťam americkú vlajku naprieč Spojenými štátmi na jeden týždeň počnúc dnešným večerom o 18.00 h (00.00 h SELČ, pozn. TASR). Odpočívaj v pokoji, Dolly!“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
Úmrtie Partonovej na jej Instagrame oznámil vo videu jej synovec Brian Seaver. Príčinu smrti svojej tety neuviedol, speváčka však v máji 2026 nečakane oznámila, že ruší svoj koncert v Las Vegas kvôli dlhoročnej liečbe na obličkové kamene.
Partonová za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Stojí za ikonickými hitmi ako „Coat of Many Colors“, „9 to 5“, „Jolene“ či „I Will Always Love You“.