Trump po stretnutí so Zelenským: Je čas zastaviť zabíjanie

Prezident Donald Trump (vľavo) víta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome v piatok 17. októbra 2025 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Stretnutie s Trumpom označil Zelenskyj za „produktívne“.

Autor TASR
Washington 18. októbra (TASR) — Za „veľmi zaujímavé a srdečné“ označil americký prezident Donald Trump svoje piatkové stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informovala o tom televízia Sky News.

Stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským bolo veľmi zaujímavé a srdečné, no povedal som mu, ako som to dôrazne odporučil aj (ruskému) prezidentovi Putinovi, že je čas zastaviť zabíjanie a uzavrieť DOHODU! Už bolo preliatej dosť krvi,“ napísal Trump.

Ukrajinu a Rusko vyzval, aby sa zastavili „tam, kde sú“.

Nech sa obaja vyhlásia za víťazov, nech rozhodnú dejiny! Dosť bolo streľby, dosť bolo zabíjania, dosť bolo obrovského a neudržateľného míňania peňazí. Toto je vojna, ktorá by sa nikdy nezačala, keby som bol prezidentom. Tisíce ľudí sú každý týždeň zabité – STAČILO, CHOĎTE V POKOJI DOMOV K SVOJIM RODINÁM!“ uzatvoril šéf Bieleho domu.

Zelenskyj krátko predtým na improvizovanej tlačovej konferencii súhlasil s tým, že obe strany sa musia zastaviť, to je však otázka pre Putina, „pretože my sme vojnu nezačali“.

S Trumpom rokoval aj o dodaní rakiet dlhého doletu, dohodli sa však, že o tom zatiaľ nebudú verejne hovoriť, keďže Spojené štáty nechcú eskaláciu konfliktu s Ruskom. O raketách Tomahawk sa bude podľa neho ďalej rokovať, ohľadom ich dodávky je „realistický“.

Stretnutie s Trumpom označil Zelenskyj za „produktívne“.
