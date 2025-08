Trump po stretnutí Witkoffa s Putinom hovorí o veľkom pokroku

Washington/Kyjev 6. augusta (TASR) - Za veľmi produktívne označil americký prezident Donald Trump stretnutie svojho osobitného vyslanca Stevea Witkoffa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve. Podľa Trumpa bol dosiahnutý „veľký pokrok“. Všetci sa zhodujú na tom, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť, uviedol s tým, že USA sa o to budú usilovať v „najbližších dňoch a týždňoch“. Agentúra Reuters krátko predtým s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu informovala, že Spojené štáty pravdepodobne v piatok zavedú sekundárne sankcie proti Rusku, píše TASR.



Trump na sieti Truth Social uviedol, že po stretnutí Witkoffa s Putinom informoval o jeho výsledku niektorých európskych spojencov USA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne na sieti X informoval, že telefonoval s Trumpom. Na rozhovore sa podľa neho zúčastnili aj lídri európskych krajín.



„Dosiahli sme veľký pokrok! Všetci sa zhodujú, že táto vojna musí skončiť, a v najbližších dňoch a týždňoch budeme na tom pracovať,“ napísal šéf Bieleho domu v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ktorá bráni svoje územie pred ruskou agresiou.



„Naše spoločné stanovisko s našimi partnermi je absolútne jasné – vojna musí skončiť. A musí sa to urobiť čestne,“ napísal Zelenskyj v príspevku. Zdôraznil, že Ukrajina bude rozhodne brániť svoju nezávislosť. Podľa neho je potrebné dosiahnuť trvalý a spoľahlivý mier. „Rusko musí ukončiť vojnu, ktorú samo začalo,“ podotkol ukrajinský líder.



Predstaviteľ Bieleho domu podľa Reuters označil schôdzku v Moskve za dobrú a povedal, že Moskva je ochotná pokračovať v dialógu s Washingtonom. USA však napriek tomu podľa neho zrejme v piatok uvalia sekundárne sankcie proti Rusku. Trump sankciami Putinovi pohrozil v prípade, že do tohto dňa neprijme kroky vedúce k ukončeniu vojny na Ukrajine.



Poradca Kremľa Jurij Ušakov označil asi trojhodinové rokovanie Putina s Witkoffom za užitočné a konštruktívne. Obe strany si podľa neho vymenili signály týkajúce sa vojny na Ukrajine, ktorú rozpútala vojenská invázia Moskvy z februára 2022.



Trump predtým na otázku, či sa Moskva môže vyhnúť uvaleniu amerických sankcií, odpovedal, že podmienkou je uzavretie dohody, „vďaka ktorej prestanú umierať ľudia“. Ďalšie kroky Washingtonu podľa neho budú závisieť od výsledku rokovaní Witkoffa v Moskve.