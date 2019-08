Trump po útokoch: Spúšť stláčajú duševné choroby a nenávisť,nie zbrane

Reformovaná legislatíva by podľa Trumpa mala zaistiť, aby duševne narušení jedinci nezískali strelné zbrane alebo aby o práva na držbu zbraní v rýchlom súdnom procese prišli.

Washington 5. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok povedal, že Spojené štáty musia reformovať zákony týkajúce sa duševného zdravia, aby boli príslušné úrady schopné lepšie identifikovať "duševne narušených jedincov". Trump sa takto podľa agentúry AP vyjadril po víkendových streľbách v Texase a Ohiu, pri ktorých prišlo celkove o život 31 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.



Reformovaná legislatíva by podľa Trumpa mala zaistiť, aby duševne narušení jedinci nezískali strelné zbrane alebo aby o práva na držbu zbraní v rýchlom súdnom procese prišli, píše agentúra DPA.



Trump sa vo svojom prejave z Bieleho domu vyhol tomu, aby víkendové útoky spájal so samotnými zbraňami, upozornila AP. "Spúšť stláčajú duševné choroby a nenávisť, nie zbrane," povedal americký prezident.



Trump tiež uviedol, že k radikalizácii strojcov masových strelieb prispievajú násilné videohry a "tmavé zákutia" sociálnych sietí. Agentúra AP pripomenula, že prezident v tejto súvislosti nezmienil svoje pôsobenie na sociálnych sieťach či nedávne tvíty namierené proti kongresmankám z Demokratickej strany, ktoré boli označované za rasistické.



"Musíme si posvietiť na tmavé zákutia internetu a zastaviť masové vraždy, ktoré spúšťajú," uviedol Trump bez bližších podrobností. Vo svojom prejave z Bieleho domu prezident nezopakoval svoju skoršiu výzvu, ktorú v pondelok zverejnil na sociálnej sieti Twitter, a to, aby sa americkí republikáni a demokrati spojili a zaviedli prísne posudzovanie spôsobilosti držiteľov zbraní či prípadne takúto legislatívu skombinovali s imigračnou reformou.



Trump v pondelňajšom prejave z Bieleho domu zároveň oznámil, že požiadal ministerstvo spravodlivosti, aby navrhlo legislatívu, v súlade s ktorou budú strojcovia masového vraždenia rýchlo popravovaní. Víkendové útoky v Texase a Ohiu označil za "barbarské jatky" a tiež zlo spáchané proti "celému ľudstvu" a dodal, že nenávisť musí v spoločnosti nahradiť jednota.



V sobotu zastrelil 21-ročný Patrick Crusius v nákupnom stredisku v meste El Paso v štáte Texas 22 ľudí a 24 zranil. O 13 hodín neskôr sa odohrala ďalšia streľba pred barom v meste Dayton v štáte Ohio, kde 24-ročný Connor Betts zabil deväť ľudí vrátane svojej sestry a 27 zranil.



Strelec z El Pasa, ktorý je aktuálne vo väzbe, pred svojím činom zverejnil rasistický a protiimigračný manifest. V ňom vyjadril nenávisť voči "hispánskej invázii" do mesta El Paso, ležiaceho na hranici s Mexikom a pochvalne sa vyjadril o nedávnych masakrách v dvoch novozélandských mešitách. Motív strelca z Daytonu je dosiaľ nejasný.