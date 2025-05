Trump počas návratu z Blízkeho východu urazil Swiftovú a Springsteena

Washington 16. mája (TASR) — Americký prezident Donald Trump sa v piatok počas spiatočného letu z oblasti Perzského zálivu nevyjadril k rokovaniam zástupcov Ruska a Ukrajiny v Istanbule. Namiesto toto zverejnil na svojej platforme Truth Social dva príspevky, kde urazil popovú hviezdu Taylor Swiftovú, ktorá „už nie je sexi“, a rockovú legendu Brucea Springsteena, ktorý je vraj „tupý ako poleno“. Informovala o tom agentúra AFP.



„Všimol si niekto, že odkedy som povedal ‚NENÁVIDÍM TAYLOR SWIFTOVÚ‘, už nie je ‚sexy‘?“ napísal Trump v prvom príspevku.



Bezprostredne nebolo jasné, prečo aktuálne zaútočil práve na Swiftovú. Tá vo vlaňajších prezidentských voľbách v USA otvorene podporovala Trumpovu demokratickú protikandidátku Kamalu Harrisovú. Republikán Trump na to v septembri reagoval práve spomínaným príspevkom.



Krátko nato zverejnil šéf Bieleho domu ďalší príspevok, v ktorom urazil ďalšiu hudobnú hviezdu Brucea Springsteena. Ten v stredu na koncerte v britskom Manchestri vyhlásil, že jeho rodnú krajinu v súčasnosti riadi „skorumpovaná, neschopná a vlastizradná vláda“ a vyzval publikum, aby sa postavilo proti autoritárstvu a za slobodu.



„Predstavujem si, ako vysoko preceňovaný Bruce Springsteen ide do zahraničia očierňovať prezidenta Spojených štátov,“ napísal Trump v komentári k hudobníkovmu vystúpeniu. Ďalej uviedol, že nikdy nemal rád „jeho hudbu ani jeho radikálne ľavicovú politiku a čo je dôležité, nie je to talentovaný chlapík – je to len dotieravý, otravný HLUPÁK, ktorý horlivo podporoval podvodníka Joea Bidena, mentálne neschopného BLÁZNA a nášho NAJHORŠIEHO prezidenta VŠETKÝCH ČIAS“.



Taktiež nazval Sprinsteena „hlúpym ako poleno“ a „vyschnutou slivkou“ s „úplne atrofovanou“ pokožkou a vyzval ho, aby „držal jazyk za zubami, kým sa nevráti do krajiny“. „Potom uvidíme, ako sa mu bude dariť,“ uzavrel Trump.



Trump počas cesty na Blízky východ navštívil tento týždeň Saudskú Arábiu, Katar a Spojené arabské emiráty. Napriek špekuláciám, že by sa mohol zastaviť aj v Turecku na rokovaniach o prímerí na Ukrajine, sa Trump rozhodol vrátiť domov, pričom tvrdil, že k prielomu môže dôjsť len vďaka stretnutiu medzi ním a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.