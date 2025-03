Trump: Podarilo sa zatknúť člena IS zodpovedného za útok v Kábule

Washington 5. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v prejave v noci na stredu pred oboma komorami Kongresu uviedol, že sa podarilo zatknúť člena teroristickej skupiny Islamský štát (IS) zodpovedného za samovražedný bombový útok na letisku v Kábule v roku 2021. Útok sa udial počas chaotického sťahovania amerických síl z krajiny a zahynulo pri ňom 13 amerických vojakov a 170 Afgancov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V prvom prejave v Kongrese po návrate do Bieleho domu Trump oznámil, že pri tomto zatknutí pomohol Pakistan a americký prezident sa mu za to poďakoval. "Práve teraz je na ceste sem, aby sa postavil rýchlemu meču americkej spravodlivosti," ozrejmil Trump. Zároveň kritizoval svojho predchodcu Joea Bidena za "katastrofálne a nekompetentné stiahnutie z Afganistanu."



Portál Axios uviedol, že zmieňovaným členom IS je Mohammad Šarifulláh alias Džafar, ktorý je jedným z lídrov teroristickej skupiny v Afganistane a Pakistane známej aj ako Islamský štát Chorásán (IS-K). Podľa dvoch zdrojov Axiosu by mal Šarifulláh do USA doraziť v stredu.



AFP pripomína, že Spojené štáty stiahli posledných vojakov z Afganistanu 31. augusta 2021 a ukončili chaotickú evakuáciu svojich jednotiek. Ďalšie desaťtisíce Afgancov sa zhromaždili pri letisku v Kábule kontrolovanom americkými jednotkami v nádeji, že sa im podarí utiecť s krajiny.



Samovražedný útok IS sa udial päť dní pred úplným stiahnutím amerických vojakov. V apríli 2023 Biely dom oznámil, že jeden z predstaviteľov IS zodpovedných za jeho prípravu zomrel.



IS-K je zodpovedný za viacero veľkých teroristických útokov, napríklad za streľbu v moskovskej koncertnej sále Crocus City Hall v marci minulého roka, pri ktorej zomrelo 145 ľudí. Prihlásil sa aj k minuloročným bombovým útokom v Iráne, kde zahynulo 90 osôb.