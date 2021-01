Trump podľa Barra zradil prezidentský úrad

Washington 7. januára (TASR) - Bývalý americký minister spravodlivosti William Barr vo štvrtok vyhlásil, že správanie prezidenta Donalda Trumpa počas toho, ako násilný dav jeho podporovateľov vtrhol do sídla Kongresu, bolo "zradou jeho úradu a zástancov".



Barr vo vyhlásení pre tlačovú agentúru Associated Press (AP) napísal, že "organizovať dav, aby vyvíjal tlak na Kongres, je neospravedlniteľné".



Barr bol donedávna jedným z najvernejších a najhorlivejších zástancov Trumpa v kabinete.



Jeho vyjadrenia prišli deň po tom, ako rozhnevaní a ozbrojení protestujúci vtrhli do budovy Kapitolu, sídla Kongresu, vo Washingtone a donútili zákonodarcov zastaviť prebiehajúce hlasovanie o potvrdení víťazstva Joea Bidena v prezidentských voľbách. Zákonodarcovia museli ujsť z dolnej a hornej komory Kongresu.



Barr odstúpil z funkcie ministra minulý mesiac po dlhodobom napätí medzi ním a Trumpom, lebo prezident trval na nepodložených tvrdeniach o zmanipulovaní prezidentských volieb a dôvodom bolo aj vyšetrovanie Bidenovho syna.



Úradujúci americký minister pre vnútornú bezpečnosť Chad zasa Wolf vyzval prezidenta Trumpa, aby odsúdil stredajšie "tragické a ohavné" vtrhnutie svojich podporovateľov do Kapitolu.



"Prosím prezidenta a všetkých volených predstaviteľov, aby dôrazne odsúdili násilie, ku ktorému došlo," napísal vo vyhlásení Wolf, dlhodobý verný zástanca Trumpa, ktorého citovala agentúra DPA.



Wolf dodal, že vo svojej funkcii ostane "až do konca administratívy", aby zaistil "hladký prechod" moci do rúk tímu novozvoleného prezidenta Bidena. Ministri Trumpovho kabinetu sa až doteraz vyhýbali zmienkam o konci administratívy, aby Trumpa nenahnevali. Ten totiž odmieta uznať porážku v novembrových prezidentských voľbách.



Po stredajšom chaose vo Washingtone už odstúpilo niekoľko predstaviteľov Trumpovej administratívy a ich zoznam sa rozširuje.



Reagoval tak aj niekdajší vedúci kancelárie Bieleho domu Mick Mulvaney, ktorý odstúpil z postu osobitného vyslanca v Severnom Írsku. Pre televíziu CNBC to vysvetlil slovami: "Nemôžem to robiť. Nemôžem zostať."



K nepokojom v Kapitole došlo totiž po tom, čo sa Trump prihovoril veľkému zhromaždeniu ľudí vo Washingtone a opakoval obvinenia, že novembrové voľby prehral v dôsledku volebných podvodov, ale tvrdenia nepodložil dôkazmi. Dav vtrhol do budovy Kongresu, keď zákonodarcovia pracovali na potvrdení hlasov Zboru voliteľov odovzdaných vo voľbách a mali spečatiť víťazstvo Bidena.



Mulvaney pre agentúru AFP uviedol, že v stredu neskoro večer zatelefonoval ministrovi zahraničných vecí Mikeovi Pompeovi a oznámil mu, že odstupuje. Ako vedúci kancelárie Bieleho domu pracoval od januára 2019 do marca 2020.



"Tí, čo sa rozhodli zostať, a s niektorými som sa rozprával, to robia preto, lebo majú obavy, že prezident môže namiesto nich dosadiť niekoho horšieho," dodal Mulvaney.