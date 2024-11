Trump podľa médií oznámi meno svojho mierového vyslanca pre Ukrajinu

Washington 13. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump už onedlho vymenuje svojho mierového vyslanca pre Ukrajinu, ktorý bude viesť rokovania o ukončení vojny s Ruskom, uviedla v stredu stanica Fox News s odkazom na tvrdenia niekoľkých nemenovaných zdrojov.



Jeden zo zdrojov uviedol, že pôjde o vysokopostaveného predstaviteľa s veľkou dôveryhodnosťou. Jeho úlohou bude nájsť riešenie a dospieť k mierovému urovnaniu vojny na Ukrajine, dodal.



Podľa Fox News sa očakáva, že by nemalo ísť o platenú pozíciu. Napríklad Kurt Volker, bývalý veľvyslanec USA pri NATO, v rokoch 2017-2019 dobrovoľne pôsobil ako osobitný zástupca pre rokovania o Ukrajine.



Trump trvá na tom, že by mohol vojnu na Ukrajine ukončiť v priebehu "jedného dňa", a to možno ešte pred nástupom do funkcie. Už počas predvolebnej kampane kritizoval rozsah americkej podpory pre Kyjev.



Niektorí poradcovia podľa Fox News údajne nabádajú Trumpa, aby tlačil na Ukrajinu k súhlasu s podmienkami, ktoré by viedli k zmrazeniu frontovej línie vytvorením 800-kilometrovej demilitarizovanej zóny a umožnili Rusku ponechať si nezákonne obsadené územie Ukrajiny.



Zaznievajú aj návrhy, aby Kyjev súhlasil s tým, že sa nebude najbližších 20 rokov usilovať o členstvo v NATO. Kritici tohto plánu to podľa konzervatívnej televízie považujú za ústupok ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Od minulotýždňového víťazstva v amerických prezidentských voľbách začal Trump oznamovať mená osôb, ktoré by chcel mať vo svojej nadchádzajúcej administratíve.



Za svojho poradcu pre národnú bezpečnosť si vybral republikánskeho kongresmana Michaela Waltza, budúcim šéfom americkej diplomacie podľa zdrojov bude senátor z Floridy Marco Rubio. Osobitným vyslancom pre Blízky východ sa zase stane Steven Witkoff.