Trump podľa médií príde do Izraela až v pondelok
Hoci presný dátum návštevy oficiálne oznámený nebol, podľa televízie Kešet 12 šéf Bieleho domu priletí v pondelok o 09.00 h miestneho času na Ben Gurionovo letisko juhovýchodne od Tel Avivu.
Tel Aviv 10. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump do Izraela zrejme pricestuje až v pondelok, a nie v nedeľu, ako sa pôvodne očakávalo. Pôjde o krátku návštevu, počas ktorej vystúpi s prejavom v izraelskom parlamente - Knesete. Informovali o tom v piatok izraelské médiá, píše TASR podľa správy denníka The Times of Israel.
Trumpa na návštevu Izraela pozval premiér Benjamin Netanjahu počas ich spoločného telefonátu vo štvrtok dopoludnia, ktorý nasledoval po oznámení dohody medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas o prvej fáze Trumpovho mierového plánu pre Pásmo Gazy. Dohoda zahŕňa výmenu rukojemníkov a palestínskych väzňov, ako aj zastavenie bojov.
Hoci presný dátum návštevy zatiaľ oficiálne oznámený nebol, podľa televízie Kešet 12 šéf Bieleho domu priletí v pondelok o 09.00 h miestneho času (08.00 h SELČ) na Ben Gurionovo letisko juhovýchodne od Tel Avivu, kde ho slávnostne privítajú.
Odtiaľ sa vydá priamo do Knesetu v Jeruzaleme, kde prednesie prejav pred začiatkom židovského sviatku Simchat Tóra v pondelok večer. Na vystúpenie v Knesete ho listom oficiálne pozval jeho predseda Amir Ochana vo štvrtok večer. Po prejave sa Trump vráti na letisko a odcestuje z Izraela.
Denník The Times of Israel poznamenal, že návšteva bude kratšia, než sa pôvodne očakávalo, pretože Trump príde v pondelok namiesto v nedeľu, a to z dôvodu zabezpečenia logistiky cesty v tak krátkom čase. Trump ešte v stredu naznačil, že sa chystá vycestovať aj do Egypta. Návšteva Pásma Gazy na programe nie je.
