Trump podľa prokuratúry porušil nariadenie súdu o vyjadreniach

New York 30. marca (TASR) - Prokuratúra v newyorskej štvrti Manhattan v piatok vyhlásila, že americký exprezident Donald Trump, ktorí čelí žalobe za údajné podplácanie, porušil zákaz vyjadrovať sa na verejnosti o pracovníkoch súdu. Na sociálnych sieťach zverejnil nepravdivé informácie sudcovej dcére, informuje TASR podľa agentúry AP.



Sudca Juan M. Merchan, ktorý konanie vedie, exprezidentovi v utorok nariadil zdržiavať sa vyjadrení, ktorými by útočil na svedkov, žalobcov či členov poroty.



Exprezident v stredu na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že sudcova dcéra si zarába tým, že sa usiluje "dostať Trumpa" a neprávom ju obvinil, že na sociálnych sieťach zverejnila fotografiu, na ktorej je Trump za mrežami. Hovorca newyorského súdu uviedol, že Trumpove tvrdenia sú nepravdivé.



Prokuratúra v piatok uviedla, že Trump by mal byť za ďalšie porušenia nariadenia potrestaný. Exprezident môže byť uznaný za vinného z pohŕdania súdom a následne môže dostať pokutu či dokonca trest odňatia slobody, píše AP.



Súdny proces v tomto prípade sa má začať 15. apríla. Trump čelí žalobe z podplácania pornoherečky Stormy Daniels výmenou za to, aby počas kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2016 mlčala o pomere s exprezidentom. Trump obvinenia odmieta.