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Trump: Podmienkou dohody USA a Saudskej Arábie je zmluva s Izraelom
Saudská Arábia v roku 2023 viedla predbežné rokovania o normalizácii vzťahov s Izraelom, no po vypuknutí vojny v palestínskom Pásme Gazy z nich náhle odstúpila.
Autor TASR
Washington 23. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok upozornil, že dohoda medzi Spojenými štátmi a Saudskou Arábiou o jadrovej energetike je „plne podmienená“ tým, že Rijád pristúpi k Abrahámovským dohodám o normalizácii vzťahov s Izraelom. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Abrahámovské dohody z roku 2020 sprostredkované Spojenými štátmi počas Trumpovho prvého prezidentského obdobia normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a Marokom.
Pokiaľ ide o Saudskú Arábiu, Trump vo štvrtok v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že dohoda, ktorá Saudskej Arábii umožní vybudovať civilný jadrový program, „bude schválená, ale je plne podmienená tým, že Saudská Arábia pristúpi k veľmi rešpektovaným a úspešným Abrahámovským dohodám.“
Saudská Arábia v roku 2023 viedla predbežné rokovania o normalizácii vzťahov s Izraelom, no po vypuknutí vojny v palestínskom Pásme Gazy z nich náhle odstúpila. Rijád uviedol, že Izrael neuzná bez vytvorenia nezávislého palestínskeho štátu.
Trump svoje vyjadrenie zverejnil deň po tom, ako Spojené štáty a Saudská Arábia oznámili dohodu o vybudovaní civilného jadrového programu v saudskoarabskom kráľovstve. Kritici sa však obávajú, že by mohla otvoriť cestu k obohacovaniu uránu a pretekom v jadrovom zbrojení.
Táto dohoda prichádza v čase, keď Spojené štáty vedú vojnu s Iránom, ktorá vypukla najmä v súvislosti s obavami z jadrového programu Teheránu. Ten zostáva jedným z hlavných sporných bodov v súčasnosti pozastavených mierových rokovaní.
Signatármi Abrahámovských dohôd, ktoré vytvorili rámec pre diplomatické, hospodárske a bezpečnostné vzťahy s Izraelom, sú Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Maroko. Štvrtá krajina, Sudán, zatiaľ svoje vzťahy s Izraelom formálne nenadviazala. Nearabský Kazachstan, ktorý už Izrael uznáva, súhlasil s pristúpením k dohodám v novembri 2025.
Abrahámovské dohody z roku 2020 sprostredkované Spojenými štátmi počas Trumpovho prvého prezidentského obdobia normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a Marokom.
Pokiaľ ide o Saudskú Arábiu, Trump vo štvrtok v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že dohoda, ktorá Saudskej Arábii umožní vybudovať civilný jadrový program, „bude schválená, ale je plne podmienená tým, že Saudská Arábia pristúpi k veľmi rešpektovaným a úspešným Abrahámovským dohodám.“
Saudská Arábia v roku 2023 viedla predbežné rokovania o normalizácii vzťahov s Izraelom, no po vypuknutí vojny v palestínskom Pásme Gazy z nich náhle odstúpila. Rijád uviedol, že Izrael neuzná bez vytvorenia nezávislého palestínskeho štátu.
Trump svoje vyjadrenie zverejnil deň po tom, ako Spojené štáty a Saudská Arábia oznámili dohodu o vybudovaní civilného jadrového programu v saudskoarabskom kráľovstve. Kritici sa však obávajú, že by mohla otvoriť cestu k obohacovaniu uránu a pretekom v jadrovom zbrojení.
Táto dohoda prichádza v čase, keď Spojené štáty vedú vojnu s Iránom, ktorá vypukla najmä v súvislosti s obavami z jadrového programu Teheránu. Ten zostáva jedným z hlavných sporných bodov v súčasnosti pozastavených mierových rokovaní.
Signatármi Abrahámovských dohôd, ktoré vytvorili rámec pre diplomatické, hospodárske a bezpečnostné vzťahy s Izraelom, sú Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Maroko. Štvrtá krajina, Sudán, zatiaľ svoje vzťahy s Izraelom formálne nenadviazala. Nearabský Kazachstan, ktorý už Izrael uznáva, súhlasil s pristúpením k dohodám v novembri 2025.