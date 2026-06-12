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Trump: Podmienky dohody zverejnené Iránom nie sú pravdivé
Iránska tlačová agentúra Mehr v piatok zverejnila údajný návrh memoranda o porozumení medzi USA a Iránom.
Autor TASR
Washington 12. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok na platforme Truth Social uviedol, že podmienky, ktoré Teherán poskytol médiám šíriacim „falošné správy“, nemajú „NIČ spoločné s podmienkami,“ na ktorých sa USA a Irán písomne dohodli, informuje TASR.
„To, čo povedali vrátane ich slabého a úbohého vyhlásenia o tom, že existuje dohoda, nemá nič spoločné s pravdou. Sú to veľmi nečestní ľudia na rokovania. Pri nich neexistuje nič také, ako rokovania v dobrej viere. NEUVERITEĽNÉ!“ napísal Trump.
Šéf Bieleho domu vo štvrtok na brífingu v Oválnej pracovni ohlásil dosiahnutie dohody s Iránom, ktorou by sa skončila vojna na Blízkom východe a obnovila lodná doprava v strategickom Hormuzskom prielive. Zároveň avizoval, že po dokončení potrebných dokumentov by k jej podpísaniu mohlo dôjsť už počas víkendu, a to niekde v Európe.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí následne uviedol, že Teherán „zatiaľ nedospel k definitívnemu záveru ohľadom tejto dohody“.
Iránska tlačová agentúra Mehr v piatok zverejnila údajný návrh memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktorý zahŕňa záväzok Washingtonu zrušiť sankcie voči Teheránu a ukončiť vojnu na všetkých frontoch vrátane Libanonu. V návrhu sa píše o stiahnutí amerických síl z oblasti okolo Iránu, zrušení námornej blokády islamskej republiky, opätovnom otvorení Hormuzského prielivu a tiež o uvoľnení zmrazených financií Iránu vo výške 24 miliárd dolárov do 60 dní, uviedla Mehr.
Trump vo svojom piatkovom príspevku zároveň obvinil Irán z „neprijateľného“ útoku na indické lode v Hormuzskom prielive. „Mali by sa spamätať, a to RÝCHLO!“ dodal. Vyjadril sa tak po tom, ako indický minister pre lodnú dopravu Sarbánanda Sonovál vo štvrtok oznámil, že traja indickí námorníci zahynuli pri útoku Spojených štátov na komerčné plavidlo pri pobreží Ománu.
Americká armáda v stredu oznámila, že jej lietadlo vystrelilo v Ománskom zálive raketu na strojovňu tankera MT Settebello plaviaceho sa pod vlajkou Palau, ktorý sa podľa nej pokúšal prepraviť ropu z Iránu a ktorého posádka nerešpektovala pokyny amerických síl.
Indické ministerstvo zahraničných vecí si po stredajšom útoku na tanker predvolalo amerického diplomata v Naí Dillí, aby mu vyjadrilo dôrazný protest.
„To, čo povedali vrátane ich slabého a úbohého vyhlásenia o tom, že existuje dohoda, nemá nič spoločné s pravdou. Sú to veľmi nečestní ľudia na rokovania. Pri nich neexistuje nič také, ako rokovania v dobrej viere. NEUVERITEĽNÉ!“ napísal Trump.
Šéf Bieleho domu vo štvrtok na brífingu v Oválnej pracovni ohlásil dosiahnutie dohody s Iránom, ktorou by sa skončila vojna na Blízkom východe a obnovila lodná doprava v strategickom Hormuzskom prielive. Zároveň avizoval, že po dokončení potrebných dokumentov by k jej podpísaniu mohlo dôjsť už počas víkendu, a to niekde v Európe.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí následne uviedol, že Teherán „zatiaľ nedospel k definitívnemu záveru ohľadom tejto dohody“.
Iránska tlačová agentúra Mehr v piatok zverejnila údajný návrh memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktorý zahŕňa záväzok Washingtonu zrušiť sankcie voči Teheránu a ukončiť vojnu na všetkých frontoch vrátane Libanonu. V návrhu sa píše o stiahnutí amerických síl z oblasti okolo Iránu, zrušení námornej blokády islamskej republiky, opätovnom otvorení Hormuzského prielivu a tiež o uvoľnení zmrazených financií Iránu vo výške 24 miliárd dolárov do 60 dní, uviedla Mehr.
Trump vo svojom piatkovom príspevku zároveň obvinil Irán z „neprijateľného“ útoku na indické lode v Hormuzskom prielive. „Mali by sa spamätať, a to RÝCHLO!“ dodal. Vyjadril sa tak po tom, ako indický minister pre lodnú dopravu Sarbánanda Sonovál vo štvrtok oznámil, že traja indickí námorníci zahynuli pri útoku Spojených štátov na komerčné plavidlo pri pobreží Ománu.
Americká armáda v stredu oznámila, že jej lietadlo vystrelilo v Ománskom zálive raketu na strojovňu tankera MT Settebello plaviaceho sa pod vlajkou Palau, ktorý sa podľa nej pokúšal prepraviť ropu z Iránu a ktorého posádka nerešpektovala pokyny amerických síl.
Indické ministerstvo zahraničných vecí si po stredajšom útoku na tanker predvolalo amerického diplomata v Naí Dillí, aby mu vyjadrilo dôrazný protest.