Trump podpísal dekrét, ktorým sa má začať rušiť ministerstvo školstva

Washington 21. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal výkonné nariadenie, na základe ktorého sa má začať rušiť federálne ministerstvo školstva. Stanica BBC napísala, že ide o plnenie jeho predvolebného sľubu aj vytúženého cieľa niektorých konzervatívcov, úplne zrušenie rezortu si ale vyžaduje súhlas Kongresu, informuje TASR.



Trump nariadenie podpísal obklopený školákmi sediacimi v pripravených laviciach na špeciálnej ceremónii v Bielom dome. Týmto príkazom sa podľa neho začne "likvidovať federálne ministerstvo školstva raz a navždy". "Chystáme sa ho zrušiť a to čo najrýchlejšie. Neprináša nám to nič dobré," je presvedčený Trump.



Na základe nariadenia má ministerka školstva Linda McMahnovová podniknúť "všetky potrebné kroky na uľahčenie zrušenia" rezortu, ktorý vznikol v roku 1979, a na "vrátanie právomocí v oblasti vzdelávania" jednotlivým štátom únie.



Federálna vláda podľa BBC neriadi americké školy ani nepredpisuje učebné osnovy, ako je často mylnou predstavou. To je v kompetencii vlád štátov a miestnych samospráv, ktoré poskytujú školám 90 percent finančných prostriedkov. Federálne ministerstvo školstva ako také dohliada na financovanie verejných škôl, spravuje študentské pôžičky a realizuje programy na pomoc študentom z rodín s nízkymi príjmami.



Demokrati aj pedagógovia podľa agentúry AFP najnovšie opatrenie ostro kritizovali. Líder Demokratickej strany v Senáte Chuck Schumer v tejto súvislosti hovoril o "tyranskom uchopení moci" a "jednom z najničivejších krokov, aké kedy Donald Trump urobil".



Republikánska strana, naopak, zmenu privítala a chystá legislatívu zameranú na zrušenie ministerstva. V Senáte má však iba tesnú väčšinu 53 z 100 kresiel a pre svoju snahu potrebuje získať až 60 hlasov, teda aj podporu aspoň siedmich demokratov. Tento cieľ republikánov preto stanica BBC označila za veľmi riskantný, niektoré médiá dokonca za nepravdepodobný.



Sám Trump prezentoval svoj krok ako nevyhnutný na úsporu peňazí a zlepšenie vzdelávacích štandardov v Spojených štátoch, ktoré podľa neho zaostávajú za európskymi a čínskymi.



Biely dom tvrdí, že rezort bude pravdepodobne v nejakej forme napokon ďalej fungovať, aby sa zaoberal "kritickými funkciami" vrátane správy pôžičiek a niektorých grantov. Trump však povedal, že tieto funkcie zostanú zachované, ale budú prerozdelené medzi iné úrady a oddelenia.



Trumpova administratíva už minulý týždeň oznámila prepúšťanie približne 1300 zamestnancov ministerstva a obmedzila viaceré programy pod jeho správou. Okrem toho chce tiež redukovať Úrad pre občianske práva a Inštitút vedy a vzdelávania, ktorý zhromažďuje údaje o akademickom pokroku národa.