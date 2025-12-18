Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump podpísal dekrét o reklasifikácii marihuany na menej nebezpečnú

Marihuana v súčasnosti patrí medzi zakázané látky triedy I rovnako ako heroín alebo LSD.

Autor TASR
Washington 18. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že podpísal výnos o zmene klasifikácie marihuany na menej nebezpečnú drogu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Dnes s potešením oznamujem, že podpíšem výkonné nariadenie, ktorým sa marihuana presunie z triedy I do triedy III zakázaných látok s legitímnym medicínskym využitím,“ vyhlásil v Oválnej pracovni. Upresnil, že nejde o legalizáciu marihuany a v žiadnom prípade neschvaľuje jej používanie na rekreačné účely.

„Vždy som svojim deťom hovoril, aby nebrali drogy, nepili, nefajčili a držali sa ďalej od drog,“ pokračoval. Americký prezident pred pár dňami uviedol, že „mnoho ľudí by chcelo túto reklasifikáciu, pretože vedie k obrovskému množstvu výskumu, ktorý nie je možné realizovať bez reklasifikácie“.

Marihuana v súčasnosti patrí medzi zakázané látky triedy I rovnako ako heroín alebo LSD. Spojené štáty považujú tieto látky za drogy s vysokým potenciálom pre zneužívanie bez možného použitia na lekárske účely. Látky triedy III ako napríklad ketamín alebo anabolické steroidy sú naopak považované za drogy s nižším potenciálom pre zneužívanie a s nejakým lekárskym využitím. Viaceré americké štáty schválili svoje vlastné programy týkajúce sa legalizácie medicínskej marihuany.
