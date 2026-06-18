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Trump podpísal dohodu s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Memorandum o porozumení s Iránom mali pôvodne oficiálne podpísať v piatok počas ceremónie vo Švajčiarsku, hoci elektronicky.

Autor TASR
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Washington/Teherán 18. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal dohodu s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe, oznámil v stredu nemenovaný predstaviteľ USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Podpis dohody zo strany Trumpa povrdil americký predstaviteľ po tom, čo spravodajský portál Axios v stredu uviedol, že k tomu došlo počas večere Trumpa s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v zámku Versailles pri Paríži, kde sa Trump presunul po skončení summitu lídrov skupiny G7. Portál Axios sa pritom odvolal na dva nemenované zdroje z USA.

Môžem potvrdiť podpis,“ uviedol podľa AFP predstaviteľ Bieleho domu na otázku o správach, že Trump osobne podpísal kópiu dokumentu počas večere s Macronom vo Versailles.

Memorandum o porozumení s Iránom, ktorý má za cieľ ukončenie vojny na Blízkom východe a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, mali pôvodne oficiálne podpísať v piatok počas ceremónie vo Švajčiarsku, hoci elektronicky ho obe strany podpísali už v nedeľu. Na piatkovej ceremónii sa pôvodne za iránsku stranu mal zúčastniť predseda parlamentu a hlavný vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf, za americkú stranu viceprezident J.D. Vance.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí však medzičasom naznačilo, že memorandum by mohol za USA podpísať prezident Donald Trump a za Irán prezident Masúd Pezeškiján.
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