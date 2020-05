Trump podpísal nariadenie proti právnej ochrane sociálnych sietí

Washington 29. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal vo štvrtok večer výkonné nariadenie, ktorého cieľom je zmeniť súčasný výklad zákona chrániaci sociálne siete pred právnou zodpovednosťou za obsah zverejnený na ich stránkach. S odvolaním sa na vyhlásenie samotného Trumpa a tiež amerického ministra spravodlivosti Williama Barra o tom informovala agentúra DPA.



Trump takéto nariadenie podpísal dva dni po tom, ako Twitter označil dva jeho príspevky za "nepodložené" faktami.



Americký prezident uviedol, že sociálne siete majú "nekontrolovanú moc" cenzurovať a obmedzovať informácie zverejnené užívateľmi na svojich stránkach. Podľa jeho slov sa pritom navyše správajú ako redaktor s jasným stanoviskom a nie ako neutrálna platforma, a preto by už nemali byť zbavené zodpovednosti.



Výkonné nariadenie sa obracia na nezávislé regulačné orgány ako Federálna komisia pre komunikáciu (FCC) a Federálna komisia pre obchod (FTC) i ďalšie, a vyzýva ich aby preskúmali, či je možné voči sociálnym sieťami zaviesť nové regulácie. Viacerí experti však už vyjadrili pochybnosti o tom, koľko toho Trump v tejto veci zmôže bez súhlasu Kongresu, píše agentúra AP.



Cieľom výkonného nariadenia je zmeniť súčasný výklad zákona, ktorý sociálne siete chráni pred právnou zodpovednosťou za obsah zverejnený na ich stránkach, povedal Barr. Dodal, že sociálne siete sa už stali "vydavateľmi" a nemali by tak mať nárok byť chránené pred prebratím zodpovednosti.



Americký prezident už v stredu pohrozil sociálnej sieti Twitter novými reguláciami či dokonca zatvorením. Tvrdil pritom, že technologickí giganti "umlčiavajú konzervatívne hlasy". "Budeme ich dôrazne regulovať alebo ich zatvoríme predtým, než dovolíme, aby sa to ešte niekedy zopakovalo," tvítoval.



Twitter v utorok historicky po prvý raz označil dva Trumpove príspevky za zavádzajúce a upozornil čitateľov, že jeho tvrdenia o korešpondenčnom hlasovaní obsiahnuté v týchto tvítoch vyvrátili overovatelia faktov.



Trump v predmetnej dvojici príspevkov tvrdí, že korešpondenčné hlasovanie povedie k podvodom a zmanipulovaniu prezidentských volieb.



Twitter pod oba príspevky umiestnil odkaz "Overte si skutočnosti o korešpondenčnom hlasovaní". Ten používateľov zavedie k upozorneniu, že rozličné médiá ako CNN či The Washington Post citovali expertov, podľa ktorých sa korešpondenčné hlasovanie iba veľmi zriedka spája s volebnými podvodmi.