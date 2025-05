Trump podpísal zákon, ktorý zakazuje zverejňovanie „porna z pomsty“

Washington 20. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal zákon, ktorým sa zverejňovanie intímnych záberov bez predchádzajúceho súhlasu danej osoby, „porna z pomsty“ – či už reálneho alebo vytvoreného pomocou umelej inteligencie (AI) - stáva činom trestateľným podľa federálneho zákona. Informovala o tom v utorok agentúra AFP, píše TASR.



Zákon „Take It Down Act“, ktorý bol v Kongrese schválený s drvivou podporou republikánov a demokratov, kriminalizuje zverejňovanie intímnych snímok bez súhlasu a zároveň nariaďuje ich odstránenie z online platforiem.



Trump pri podpise zákona poukázal na to, že s nástupom generovania obrázkov pomocou AI bolo falošnými videami (deepfake) a inými obrázkami tohto typu šírenými bez súhlasu danej osoby obťažované nespočetné množstvo žien. Podpisom daného zákona sa toto konanie stáva úplne nelegálnym, podotkol Trump.



Osobe, ktorá intímne snímky šíri bez súhlasu dotknutej osoby, môžu hroziť až tri roky väzenia. Webové stránky, ktoré neodstránia dané obrázky do 48 hodín, budú čeliť občianskoprávnej zodpovednosti, avizoval Trump.



Na podpise zákona v Ružovej záhrade Bieleho domu sa zúčastnila aj prvá dáma Melania Trumpová, ktorá sa v prezidentskom sídle vo Washingtone objavuje len zriedka. Vo Washingtone totiž trávi len obmedzený čas.



Podpísaný zákona Trumpová označila za „víťazstvo, ktoré pomôže rodičom a rodinám chrániť deti pred online zneužívaním“ a je krokom vpred v úsilí „zabezpečiť, aby sa každý Američan, najmä mladí ľudia, cítil lepšie chránený pred zneužívaním svojich snímok alebo identity.“



Online boom nekonsenzuálnych deepfakeov je v súčasnosti silnejší ako snahy o reguláciu tejto technológie, a to „vďaka“ rozšíreniu nástrojov AI - vrátane fotografických aplikácií, ktoré ženy vedia digitálne vyzliekať, píše AFP.



Obeťami falošných pornovideí sa stali viacerí známi politici a celebrity vrátane speváčky Taylor Swift a demokratickej kongresmanky Alexandrie Ocasio-Cortezovej, ale odborníci tvrdia, že rovnako zraniteľné sú aj ženy, ktoré nie sú tak na očiach verejnosti.



Okrem toho sa v školách v amerických štátoch prevalila vlna škandálov súvisiacich s AI, pričom terčom „žartov“ svojich spolužiakov sa stali stovky tínedžerov.



Odborníci varujú, že takto zverejnené snímky môžu viesť k obťažovaniu, šikanovaniu alebo vydieraniu, čo má niekedy ničivé následky pre duševné zdravie.



Odborníčka na etiku AI a dát a kriminologička na univerzite vo Virgínii Renee Cummingsová uviedla, že Trumpom podpísaný návrh zákona je „významným krokom“ v riešení zneužívania deepfakov a nekonsenzuálnych snímok generovaných umelou inteligenciou.



AFP však pripomenula, že niektoré štáty USA vrátane Kalifornie a Floridy už majú zákony kriminalizujúce publikovanie sexuálne explicitných deepfakeov.



Kritici aj preto vyjadrili obavy, že zákon „Take It Down Act“ len poskytuje úradom väčšie právomoci v oblasti cenzúry. Nadácia Electronic Frontier, nezisková organizácia zameraná na slobodu prejavu, napr. uviedla, že návrh zákona dáva „úradom nebezpečnú novú cestu k manipulácii platforiem s cieľom odstrániť zákonný prejav, ktorý sa im jednoducho nepáči“.