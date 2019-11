Trump podpísal zákon o podpore protestov v Hongkongu

Washington 28. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal v stredu zákon o podpore prodemokratických protestov v Hongkongu, ktorý takmer jednomyseľne schválili obe komory Kongresu. Informovala o tom agentúra AFP.



Trump podľa AFP neprejavoval veľkú ochotu uvedený zákon podpísať. Keďže ho však veľkou väčšinou schválili obe komory Kongresu, mal len malý priestor na manévrovanie.



Šéf Bieleho domu v sprievodnom vyhlásení vyjadril "rešpekt" k čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi a vyslovil nádej, že predstavitelia "Číny a Hongkongu dokážu vzájomné rozdiely priateľsky urovnať".



Peking legislatívu podpísanú Trumpom odsúdil ako "otvorené zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny". Čínsky rezort diplomacie v utorok oficiálne varoval Spojené štáty pred bližšie nešpecifikovanými "dôsledkami" v prípade, ak tento zákon vstúpi do platnosti.



AFP v tejto súvislosti pripomína, že Washington sa momentálne snaží o zmiernenie dlhodobej obchodnej vojny s Pekingom.



Zákon o ľudských právach a demokracii v Hongkongu, ktorý v Kongrese podporila väčšina republikánov i demokratov, vyjadruje podporu hongkonským demonštrantom. Okrem iného hrozí Hongkongu odobratím výhod v obchodovaní s USA v prípade porušovania ľudských práv a slobôd.



Druhý "hongkonský" zákon schválený americkým Kongresom zakazuje, aby sa do Hongkongu predával slzotvorný plyn, gumové projektily a ďalšie prostriedky používané pri potláčaní vyše päť mesiacov trvajúcich protestov.



Hongkongom, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, otriasajú od 9. júna protivládne protesty. Ich účastníci odmietajú zasahovanie Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu.



Čína pohrozila tvrdou reakciou na americký zákon o Hongkongu

Čína vo štvrtok pohrozila "tvrdými protiopatreniami" v súvislosti s novým americkým zákonom o podpore prodemokratických protestov v Hongkongu, ktorý v stredu podpísal prezident USA Donald Trump. Informovala o tom agentúra AFP.



"Podstata tohto (zákona) je mimoriadne ohavná a ukrýva v sebe celkom hrozivé zámery," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí v Pekingu.



Zákon podpísaný prezidentom Trumpom, ktorý takmer jednomyseľne schválili obe komory Kongresu USA, podľa Číny vážne porušuje medzinárodné právo i základné normy medzištátnych vzťahov.



Spojené štáty chcú podľa Pekingu v záujme vlastných hegemonistických cieľov zničiť stabilitu Hongkongu a preto podporujú "násilných kriminálnikov", ktorí ohrozujú tamojší spoločenský poriadok.



"Radíme USA, aby nešli tvrdohlavo touto cestou, lebo Čína prijme tvrdé protioatrenia a americká strana musí niesť všetky zodpovedajúce dôsledky," uvádza sa v stanovisku čínskeho rezortu diplomacie. O aké opatrenia by malo ísť, sa však nekonkretizuje.