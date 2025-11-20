< sekcia Zahraničie
Trump podpísal zákon o zverejnení Epsteinovych spisov
Trump o podpise zákona informoval na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Autor TASR
Washington 20. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu podpísal návrh zákona, ktorý nariaďuje ministerstvu spravodlivosti odtajniť a zverejniť spisy týkajúce sa trestného stíhania zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správ svetových agentúr.
Trump o podpise zákona informoval na svojej sociálnej sieti Truth Social. V príspevku opakovane zdôraznil údajné väzby Epsteina na popredných demokratov ako aj fakt, že jeho predchodca Joe Biden žiadny zo spisov nezverejnil.
„Jeffrey Epstein, ktorý bol v roku 2019 obvinený ministerstvom spravodlivosti počas vlády Trumpa (nie demokratov!), bol celoživotným demokratom, daroval tisíce dolárov demokratickým politikom a mal úzke vzťahy s mnohými známymi demokratmi,“ uviedol Trump na Truth Social.
„Nezabudnite – Bidenova administratíva nezverejnila ANI JEDEN spis... Demokrati využili kauzu „Epstein“, ktorá ich ovplyvňuje oveľa viac ako republikánsku stranu, aby sa pokúsili odvrátiť pozornosť od našich ÚŽASNÝCH víťazstiev... Tento najnovší podvod sa obráti proti demokratom rovnako ako všetky ostatné!“ dodal v príspevku.
Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová ešte pred Trumpovym podpisom tohto zákona na stredajšej tlačovej konferencii potvrdila, že jej rezort dokumenty z vyšetrovania v Epsteinovom prípade zverejní do 30 dní, ako to vyžaduje legislatíva, informovala agentúra Reuters. „Budeme naďalej dodržiavať zákon a podporovať maximálnu transparentnosť,“ uviedla Bondiová a dodala, že ministerstvo bude chrániť identitu všetkých obetí sexuálneho zneužívania, ktorých mená sa v spisoch objavujú.
Zákon predtým schválil jednohlasne Senát a takmer všetci kongresmani v Snemovni reprezentantov. Skupina kongresmanov z oboch strán pripravila návrh zákona ešte v júli. Agentúra AP konštatuje, že spočiatku sa tejto zákonodarnej iniciatíve nedávali veľké šance na úspech. Trump sa s Epsteinom poznal, jeho meno sa údajne nachádza v spisoch a zverejnenie dokumentov preto odmietal.
V nedeľu však prezident zmenil názor po dlhotrvajúcom tlaku, ktorý prichádzal aj z časti Republikánskej strany a jeho hnutia MAGA (Urobme Ameriku znova veľkou), a republikánskych kongresmanov vyzval, aby hlasovali za.
Podľa zdrojov agentúry Reuters sa však Biely dom ešte v utorok v Senáte neúspešne snažil na poslednú chvíľu presadiť do zákona pozmeňovacie návrhy.
Podľa Reuters prijatie zákona poukazuje na limity Trumpovej kontroly nad vlastnou stranou. Napriek týždňom tlakov zo strany Bieleho domu sa totiž republikánski kongresmani rozhodli hlasovať proti želaniam prezidenta. Agentúra usudzuje, že s postojom Bieleho domu ku kauze Epsteinových spisov nesúhlasí ani verejnosť. Podľa najnovšie prieskumu Trumpova popularita medzi verejnosťou klesla na 44 percent. Až 60 percent Američanov si pritom myslí, že federálna vláda zámerne skrýva informácie o Epsteinovej smrti a 70 percent sa domnieva, že utajuje informácie o ľuďoch zaplatených do sexuálnych zločinov.
Časť dokumentov už minulý týždeň zverejnil Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov. Trump popiera, že by mal úzke väzby na odsúdeného sexuálneho delikventa, ktorý v roku 2019 údajne spáchal vo väzbe samovraždu. Nedávno zverejnené e-maily a dokumenty však naznačujú opak.
Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. Mnohí občania USA a pravicoví influenceri majú podozrenie, že bývalý finančník si v skutočnosti nevzal život, ale bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.
Počas svojej vlaňajšej kampane Trump sľúbil zverejnenie všetkých vyšetrovacích spisov. Po inaugurácii v januári však bolo zverejnených len niekoľko menej významných dokumentov.
