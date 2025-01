Trump podpíše nariadenie o vývoji systému protivzdušnej obrany

Miami 28. januára (TASR) — Prezident USA Donald Trump v pondelok oznámil, že podpíše výkonné príkazy o začiatku vývoja amerického systému protivzdušnej obrany podobného izraelskému systému Železná kupola a o vylúčení "transgenderovej ideológie" z armády. Informovala o tom agentúra AFP.



"Musíme okamžite začať s vývojom najmodernejšieho protiraketového obranného štítu Iron Dome (Železná kupola), ktorý bude schopný chrániť Američanov," povedal Trump vo svojom sídle v Miami. Dodal, že systém vznikne "priamo tu v USA".



Počas predvolebnej kampane v roku 2024 Trump opakovane sľúbil, že iniciuje vývoj americkej verzie izraelského systému Železná kupola. Podľa AFP však nezohľadnil skutočnosť, že systém likviduje rakety krátkeho doletu, takže nie je vhodný na obranu proti medzikontinentálnym raketám, ktoré sú hlavným nebezpečenstvom pre Spojené štáty.



"Aby sme zaistili, že máme najsmrtonosnejšiu armádu na svete, pošleme transgenderovú ideológiu z našej armády do pekla," povedal Trump na margo ďalšieho výkonného príkazu, ktorý podpíše.



Americká armáda zrušila zákaz služby transrodových ľudí v ozbrojených silách v roku 2016 počas druhého funkčného obdobia demokrata Baracka Obamu vo funkcii prezidenta. Transrodoví vojaci, ktorí už v armáde slúžili, sa mohli k svojej orientácii otvorene prihlásiť. Transrodových brancov mohli začať prijímať od 1. júla 2017.



Prvá Trumpova vláda tento termín pôvodne odložila na rok 2018, neskôr od zámeru úplne odstúpila. Trump tvrdil, že transrodoví ľudia pôsobia v armáde rušivo, sú drahí a narúšajú bojovú pripravenosť a vzťahy medzi vojakmi.



Demokrat Joe Biden, ktorý v roku 2021 v Bielom dome vystriedal Trumpa, sa rozhodol zvrátiť jeho obmedzenia len niekoľko dní po nástupe do úradu s tým, že všetci Američania, ktorí sú schopní slúžiť v armáde, by mali dostať túto možnosť.



Odhaduje sa, že v ozbrojených silách USA slúži približne 15.000 transrodových ľudí.



Trump oznámil podpísané spomínaných výkonných nariadení v deň, keď sa nový minister obrany Pete Hegseth ujal úradu.