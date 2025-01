Trump podpíše rekordne veľa výnosov, budú súvisieť aj s migráciou

Washington 19. januára (TASR) - Zvolený americký prezident Donald Trump vyhlásil, že "hneď" po zložení prezidentskej prísahy v pondelok plánuje podpísať rekordný počet dekrétov. Niektoré z nich budú súvisieť aj s nelegálnymi migrantmi v krajine. Uviedol tak v sobotňajšom rozhovore pre televíziu NBC News, píše TASR podľa webu televízie a správy agentúry AFP.



Plánované dekréty sa podľa Trumpa budú týkať aj masových deportácií prisťahovalcov bez dokladov. Hoci neuviedol presný dátum alebo mesto, kedy a kde začnú, sľúbil, že sa tak stane čoskoro.



"Začnú sa veľmi skoro (a) veľmi rýchlo," povedal Trump. "Nemôžem povedať, v akých mestách, pretože veci sa vyvíjajú. A nemyslím si, že chceme povedať, o ktoré mesto ide. Uvidíte to na vlastné oči," dodal. Nelegálnych migrantov kolektívne označil za "zločincov".



Očakáva sa, že Trump taktiež zruší mnohé dekréty, ktoré schválil dosluhujúci prezident Joe Biden.



Pre NBC News sa tiež vyjadril k piatkovému rozhodnutiu Najvyššieho súdu USA odobriť zákon, podľa ktorého musí čínsky vlastník predať sociálnu sieť TikTok do nedele, inak bude v USA platforma zakázaná. Súčasťou zákona je prechodné obdobie 90 dní, počas ktorého sa môže zákaz oddialiť.



"Deväťdesiatdňové predĺženie je niečo, čo s najväčšou pravdepodobnosťou urobíme, pretože je to vhodné... Musíme sa na to dôkladne pozrieť. Je to veľmi vážna situácia," povedal Trump. Dodal, že o svojom rozhodnutí bude podľa všetkého informovať už v pondelok.