< sekcia Zahraničie
Trump podporil pravicového Nasryho Asfuru v honduraských voľbách
Šesťdesiatsedemročný stavebný magnát a bývalý starosta honduraskej metropoly Tegucigalpa je jedným z troch kandidátov v nedeľňajších voľbách, ktorých výsledok môže byť tesný.
Autor TASR
Washington 27. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu podporil pravicového kandidáta Nasryho Asfuru v nadchádzajúcich prezidentských voľbách v Hondurase a uviedol, že spolu môžu bojovať proti „narkokomunistom“ v regióne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trump na platforme Truth Social označil honduraského politika jeho prezývkou, keď napísal, že „jediným skutočným priateľom slobody v Hondurase je Tito Asfura“.
Šesťdesiatsedemročný stavebný magnát a bývalý starosta honduraskej metropoly Tegucigalpa je jedným z troch kandidátov v nedeľňajších voľbách, ktorých výsledok môže byť tesný. Ďalšími kandidátmi sú ľavicová právnička Rixi Moncadová a televízny moderátor Salvador Nasralla.
Trump prirovnal Honduras k Venezuele, kde nevylučuje vojenskú intervenciu, no zároveň si necháva otvorené dvere pre dialóg s ľavicovým prezidentom Nicolásom Madurom.
„Podmaní si Maduro s narkoteroristami ďalšiu krajinu?“ napísal Trump v súvislosti s voľbami. Honduras patrí v Latinskej Amerike medzi krajiny s najvyššou mierou násilia, kde gangy kontrolujú obchodovanie s drogami a iné formy organizovaného zločinu.
Trump vníma Latinskú Ameriku ako súčasť sféry vplyvu USA a výrazne uplatňuje intervencie. Pomoc USA spája s dodržiavaním pravidiel zo strany vlád a význam prikladá aj osobným vzťahom s ich lídrami. Takisto využíva vojenský nátlak, píše AFP.
Spojené štáty vyslali do Karibiku najväčšiu lietadlovú loď na svete spolu s vojnovými loďami a stíhačkami v rámci protidrogových operácií, ktoré sa zameriavajú na Venezuelu ako hlavného protivníka USA v tomto regióne.
Trump na platforme Truth Social označil honduraského politika jeho prezývkou, keď napísal, že „jediným skutočným priateľom slobody v Hondurase je Tito Asfura“.
Šesťdesiatsedemročný stavebný magnát a bývalý starosta honduraskej metropoly Tegucigalpa je jedným z troch kandidátov v nedeľňajších voľbách, ktorých výsledok môže byť tesný. Ďalšími kandidátmi sú ľavicová právnička Rixi Moncadová a televízny moderátor Salvador Nasralla.
Trump prirovnal Honduras k Venezuele, kde nevylučuje vojenskú intervenciu, no zároveň si necháva otvorené dvere pre dialóg s ľavicovým prezidentom Nicolásom Madurom.
„Podmaní si Maduro s narkoteroristami ďalšiu krajinu?“ napísal Trump v súvislosti s voľbami. Honduras patrí v Latinskej Amerike medzi krajiny s najvyššou mierou násilia, kde gangy kontrolujú obchodovanie s drogami a iné formy organizovaného zločinu.
Trump vníma Latinskú Ameriku ako súčasť sféry vplyvu USA a výrazne uplatňuje intervencie. Pomoc USA spája s dodržiavaním pravidiel zo strany vlád a význam prikladá aj osobným vzťahom s ich lídrami. Takisto využíva vojenský nátlak, píše AFP.
Spojené štáty vyslali do Karibiku najväčšiu lietadlovú loď na svete spolu s vojnovými loďami a stíhačkami v rámci protidrogových operácií, ktoré sa zameriavajú na Venezuelu ako hlavného protivníka USA v tomto regióne.