Trump pogratuloval staronovému poľskému prezidentovi

Varšava 14. júla (TASR) – Americký prezident Donald Trump zablahoželal svojmu poľskému náprotivkovi Andrzejovi Dudovi k zabezpečeniu si druhého funkčného obdobia v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb.



„Gratulácia môjmu priateľovi, poľskému prezidentovi Andrzejovi Dudovi, k jeho historickému znovuzvoleniu! Teším sa na pokračovanie dôležitej práce v rozličných oblastiach vrátane obrany, obchodu, energetike a telekomunikačnej bezpečnosti," napísal Trump na sociálnej sieti Twitter.



Konzervatívec Duda tesne zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb nad liberálnym starostom Varšavy Rafalom Trzaskowským, pripomína tlačová agentúra DPA.



Poľský prezident navštívil Biely dom koncom júna, krátko pred prvým kolom poľských volieb novej hlavy štátu. Trump a Duda počas stretnutia potvrdili, že USA budú zvyšovať počet svojich vojakov v Poľsku. Trump zároveň vyhlásil, že niektorí vojaci, ktorí majú opustiť Nemecko, môžu byť preložení do Poľska.



Návšteva Dudu v Bielom dome bola v jeho vlasti kritizovaná jeho oponentmi ako pokus využiť zahraničnú politiku Poľska na svoju predvolebnú kampaň.



Duda sa stal víťazom nedeľňajšieho druhého kola prezidentských volieb so ziskom 51,03 percenta hlasov. Potvrdila to v pondelok večer poľská Štátna volebná komisia. Trzaskowski získal podľa oficiálnych konečných výsledkov 48,97 percenta odovzdaných hlasov.



Dudovým víťazstvom si s ním spriaznená vládna konzervatívna strana Právo a spravodlivosť upevnila svoju dominantnú politickú pozíciu najmenej do roku 2023, keď sa budú v krajine konať najbližšie parlamentné voľby.