Trump pohrozil 100-percentnými clami na filmy vyrobené v zahraničí
V krátkom príspevku na svojej platforme Truth Social zopakoval tvrdenie, že filmový priemysel „ukradli“ Spojeným štátom iné krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.
Autor TASR
Washington 30. septembra (TASR) — Americký prezident Donald Trump v pondelok opäť pohrozil zavedením 100-percentných ciel na filmy natočené mimo Spojených štátov. V krátkom príspevku na svojej platforme Truth Social zopakoval tvrdenie, že filmový priemysel „ukradli“ Spojeným štátom iné krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.
„Náš filmový biznis ukradli Spojeným štátom americkým iné krajiny, ako keď zoberiete dieťaťu cukríky. Kalifornia so svojím slabým a neschopným guvernérom bola obzvlášť ťažko zasiahnutá! Preto, aby som vyriešil tento dlhodobý a nekonečný problém, zavediem 100-percentné clo na všetky filmy natočené mimo územia Spojených štátov,“ napísal Trump bez uvedenia ďalších podrobností.
S touto hrozbou prišiel krátko po tom, čo avizoval množstvo nových ciel vo výške od 25 do 100 percent, ktoré budú tento týždeň zavedené na značkové farmaceutické výrobky, nábytok a ťažké nákladné vozidlá.
Trump pritom takýmito clami hrozil už v máji, keď takisto platforme Truth Social uviedol, že „filmový priemysel v Amerike zomiera veľmi rýchlou smrťou“, pretože ostatné krajiny ponúkajú všetky možné stimuly, aby odlákali filmárov a štúdiá zo Spojených štátov. Vtedy poveril ministerstvo obchodu a Úrad obchodného zástupcu USA (USTR), aby „okamžite začali“ proces zavedenia 100-percentných ciel na všetky filmy prichádzajúce do USA, ktoré sú vyrobené v zahraničí.
Agentúra AFP poznamenala, že Trump ani tentoraz nespomenul televízne seriály, ktoré sú čoraz obľúbenejším a ziskovejším sektorom.
Hollywood je významným sektorom americkej ekonomiky, ktorý podľa údajov neziskovej obchodnej organizácie Motion Picture Association (MPA) založenej na ochranu záujmov filmových štúdií v roku 2022 vygeneroval viac ako 2,3 milióna pracovných miest a tržby dosiahli 279 miliárd dolárov.
Výrobu filmov však vážne zasiahol štrajk hercov a scenáristov v Hollywoode v roku 2023 a covidová pandémia, ktoré zmenili spôsob, akým Američania konzumujú filmy - radšej ich pozerajú doma namiesto v kinách.
Nie je jasné, ako presne by sa clá v praxi vyberali – napríklad ak by zahraničný film premietala streamovacia platforma v USA, píše agentúry DPA. Filmy sa nedovážajú ako tovar s pevnou cenou a často ide o produkciu viacerých krajín. Americká vláda by preto musela okrem iného nájsť spôsob, ako filmy na tento účel ohodnotiť a určiť, kedy sa považujú za dovoz.
