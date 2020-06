Trump pohrozil Boltonovi, dôvodom má byť kniha o Bielom dome

Washington 16. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil v pondelok svojmu bývalému poradcovi pre národnú bezpečnosť Johnovi Boltonovi, že ak budúci utorok publikuje svoju pripravovanú knihu s názvom "The Room Where It Happened" (Miesto, kde sa to stalo) o období, ktoré strávil v Bielom dome, poruší tak zákon a bude čeliť trestnej zodpovednosti. Informovala o tom agentúra DPA.



Všetky rozhovory s Trumpom, ktorý Bolton vo svojej knihe cituje, sú totiž podľa slov prezidenta USA "prísne tajné". Je to "absolútne neprimerané", že Bolton zverejní svoju knihu počas Trumpovho funkčného obdobia.



"Každý rozhovor so mnou ako prezidentom budem považovať za prísne tajný. To by znamenalo, že ak (Bolton) napíše knihu, a ak bude zverejnená, poruší tým zákon," povedal Trump.



Bolton podľa ministra spravodlivosti Williama Barra nepostupoval podľa predpísaného procesu a nenechal si jednotlivé pasáže knihy schváliť Bielym domom. Takýto postup musia absolvovať všetci bývalí vládni predstavitelia, ktorí mali prístup k citlivým informáciám, vysvetľuje agentúra Reuters.



Ak Bolton zverejní svoju knihu, dopustí sa podľa Trumpa trestného činu. Bolton je známy tým, že nie vždy hovorí pravdu, uviedol Trump. Podľa informácií vydavateľstva Simon and Schuster táto kniha ukazuje obraz prezidenta, ktorý "túži po chaose" a ide mu len o jeho znovuzvolenie. Publikácia prináša náhľad do Trumpovho "nekonzistentného a náhodného rozhodovacieho procesu". "Toto je kniha, ktorú Donald Trump nechce, aby ste čítali," dodali vydavatelia.



Kniha, ktorá sa venuje detailom Trumpových rokovaní s Čínou, Ruskom, Ukrajinou, Severnou Kóreou, Iránom, Britániou, Francúzskom a Nemeckom, mala pôvodne vyjsť už v marci, no už vtedy jej vydanie zastavil Biely dom. Aktuálne je jej vydanie naplánované na 23. júna.



Bolton skončil vo svojej funkcii v septembri 2019 po 519 dňoch. Dôvodom boli názorové nezhody s Trumpom týkajúce sa zahraničnej politiky. Už vtedy však ohlásil, že v danom čase predstaví svoj pohľad na veci.