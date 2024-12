Trump pohrozil BRICS 100-percentnými clami, ak budú ohrozovať dolár

Washington 1. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump varoval, že na členské štáty zoskupenia BRICS uvalí 100-percentné dovozné clá, ak budú pokračovať v aktivitách ohrozujúcich pozíciu amerického dolára. Informovala o tom agentúra AFP.



"Požadujeme, aby sa zaviazali, že nevytvoria žiadnu novú menu v rámci BRICS, ani nebudú podporovať inú menu, ktorá by nahradila mocný americký dolár. Ináč budú čeliť 100-percentným clám," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. BRICS je hospodárskym zoskupením, ktorého názov vychádza z prvých písmen zakladajúcich štátov - Brazílie, Ruska, Indie a Číny (BRIC) a neskôr aj Južnej Afriky, ktorá sa pripojila v roku 2010. Od roku 2024 vstúpili do zoskupenia Egypt, Etiópia, Irán a Spojené Arabské Emiráty (SAE).



Trump reagoval na ostatný samit BRICS, ktorý sa konal koncom októbra v ruskej Kazani. Počas samitu členské štáty diskutovali aj o posilnení svojich mien a nedolárových transakcií.



Donald Trump po znovuzvolení za prezidenta USA dal rázne najavo, že bude opätovne presadzovať svoju agendu "Amerika na prvom mieste". Tá zahrnuje zavedenie ďalších ciel na dovoz produktov zo zahraničia.



Teraz svoju pozornosť obrátil na zoskupenie BRICS. "Ak budú štáty BRICS pokračovať vo svojich plánoch, môžu počítať s tým, že na úžasnom americkom trhu už svoje výrobky nepredajú. Môžu si nájsť iného hlupáka," dodal Trump s varovaním, že "BRICS nemajú žiadnu šancu nahradiť americký dolár v medzinárodnom obchode a ktorýkoľvek štát sa o to pokúsi, môže sa s USA (ako obchodným partnerom) rozlúčiť".