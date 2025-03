Trump pohrozil clom 200 % na víno z EÚ, ak nezruší clá na whisky

Washington 13. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pohrozil zavedením cla vo výške 200 % na všetky vína a iné alkoholické produkty z Európskej únie (EÚ), ak Brusel nezruší plány na clo na americkú whisky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Európska komisia v reakcii na americké clá na dovoz ocele a hliníka v stredu (12. 3.) oznámila, že od apríla zavedie clá na americký tovar v hodnote 26 miliárd eur. Dodala však, že zostáva otvorená rokovaniam, keďže clá škodia všetkým.



Trump vo štvrtok vo svojom príspevku na sociálnej sieti Truth Social napísal, že ak EÚ neodstráni clo na whisky, Spojené štáty čoskoro zavedú odvetné clo vo výške 200 % na všetky vína, šampanské a iné alkoholické produkty z Francúzska a ďalších krajín EÚ. "Bude to skvelé pre podniky s vínom a šampanským v USA," uviedol.



Vývoz vína z EÚ do Spojených štátov mal vlani podľa európskeho štatistického úradu Eurostat hodnotu 4,9 miliardy eur a predstavoval 29 % z celkového vývozu vína z Únie. Na celkovom európskom exporte vína do USA sa Francúzsko podieľalo takmer polovicou a Taliansko takmer 40 %.



Trumpove clá otriasli dôverou investorov, spotrebiteľov aj podnikov a vyvolali obavy z recesie. Má tiež narušené vzťahy s Kanadou, donedávna blízkym spojencom a hlavným obchodným partnerom USA, keďže sa opakovane vyhrážal anektovaním susednej krajiny.



Európska komisia uviedla, že 1. apríla ukončí súčasné pozastavenie ciel na produkty z USA a jej clá budú plne zavedené do 13. apríla. Európska komisia Trumpov príspevok bezprostredne nekomentovala.



Medzi ďalšie produkty, na ktoré sa EÚ pravdepodobne zameria, patria priemyselné a poľnohospodárske produkty, ako sú oceľ a hliník, textil, domáce spotrebiče, plasty, hydina, hovädzie mäso, vajcia, mliečne výrobky, cukor a zelenina.