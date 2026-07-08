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Trump pohrozil Iránu ďalšími údermi a obnovením blokády prístavov
Šéf Bieleho domu už skôr počas dňa povedal, že prímerie medzi USA a Iránom sa skončilo a vyjednávanie s iránskymi predstaviteľmi označil za stratu času.
Autor TASR
Ankara 8. júla (TASR) - Spojené štáty v stredu večer pravdepodobne opäť podniknú útoky na Irán, vyhlásil americký prezident Donald Trump na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare. Zároveň pohrozil obnovením námornej blokády iránskych prístavov a zopakoval, že Teherán nesmie získať jadrovú zbraň. Informuje o tom TASR.
Šéf Bieleho domu už skôr počas dňa povedal, že prímerie medzi USA a Iránom sa skončilo a vyjednávanie s iránskymi predstaviteľmi označil za stratu času.
USA v utorok večer zaútočili na Irán, čo označili za reakciu na údery na plavidlá v Hormuzskom prielive. Teherán následne v stredu nadránom vyslal drony a rakety na americké ciele v Bahrajne a Kuvajte.
„Včera v noci sme ich poriadne zasiahli,“ povedal Trump novinárom v Ankare pred rokovaním s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Dnes v noci ich pravdepodobne zasiahneme znova,“ dodal prezident USA a obvinil Irán z porušovania memoranda o porozumení, ktoré uzavreli.
Trump tiež uviedol, že ďalšie americké údery by mohli cieliť na iránsku civilnú infraštruktúru vrátane elektrární a odsoľovacích zariadení. Vraj by mohli zabrať aj ostrov Chárk, ktorý je hlavným ropným terminálom krajiny a cez ktorý prechádza 90 percent vývozu surovej ropy.
USA a Irán podpísali 17. júna memorandum o porozumení, ktoré pozastavilo vojenské operácie a obe krajiny sa ním zaviazali k 60-dňovému obdobiu rokovaní s cieľom dosiahnuť konečnú a trvalú mierovú dohodu, pripomína Sky News. Situácia tak zostáva po najnovších útokoch neistá a Trump sa nevyjadril k tomu, či Washington obnoví vojnu s Teheránom.
Šéf Bieleho domu už skôr počas dňa povedal, že prímerie medzi USA a Iránom sa skončilo a vyjednávanie s iránskymi predstaviteľmi označil za stratu času.
USA v utorok večer zaútočili na Irán, čo označili za reakciu na údery na plavidlá v Hormuzskom prielive. Teherán následne v stredu nadránom vyslal drony a rakety na americké ciele v Bahrajne a Kuvajte.
„Včera v noci sme ich poriadne zasiahli,“ povedal Trump novinárom v Ankare pred rokovaním s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Dnes v noci ich pravdepodobne zasiahneme znova,“ dodal prezident USA a obvinil Irán z porušovania memoranda o porozumení, ktoré uzavreli.
Trump tiež uviedol, že ďalšie americké údery by mohli cieliť na iránsku civilnú infraštruktúru vrátane elektrární a odsoľovacích zariadení. Vraj by mohli zabrať aj ostrov Chárk, ktorý je hlavným ropným terminálom krajiny a cez ktorý prechádza 90 percent vývozu surovej ropy.
USA a Irán podpísali 17. júna memorandum o porozumení, ktoré pozastavilo vojenské operácie a obe krajiny sa ním zaviazali k 60-dňovému obdobiu rokovaní s cieľom dosiahnuť konečnú a trvalú mierovú dohodu, pripomína Sky News. Situácia tak zostáva po najnovších útokoch neistá a Trump sa nevyjadril k tomu, či Washington obnoví vojnu s Teheránom.